Malatya’da düşüş sürüyor

İllere göre 10-16 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarına göre Malatya 27,51 ile düşüşünü sürdürdü. 10-16 Nisan tarihlerinde Malatya’da vaka sayısı yüz binde 563,79 olarak açıklanmıştı. Bu rakam Malatya’da vaka sayılarının en yüksek olduğu ve salgının Malatya bazında pik yaptığı dönemdi. Ancak aşılamanın artmasıyla beraber vaka sayılarında ciddi oranda düşüş yaşandı. 10-16 Temmuz tarihleri arasında vaka sayısının yüz binde 27,51 olduğu Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitesinde açıklandı.

Haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 57,95, İstanbul'da 75,12, İzmir'de 24,46 oldu. Malatya’da haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 27,51 olarak açıklandı. 10-16 Nisan tarihlerinde Malatya’nın vaka sayısı yüz binde 563, 79 olarak açıklanırken, 5 Haziran’dan bu yana yaşanan düşüş sürüyor. Bu sayı 10-16 Temmuz haftasında 27,51’i buldu.

Malatya’da Mayıs ayından buyana vaka sayıları şöyle:

1-7 Mayıs yüz binde 205,05, 8-14 Mayıs yüz binde 104,45, 15-21 Mayıs yüz binde 90,06, 22-28 Mayıs: yüz binde 73,43, 29 Mayıs-4 Haziran yüz binde 77,68, 5 Haziran-11 Haziran yüz binde 55,82, 12-18 Haziran yüz binde 50,36, 19-25 Haziran yüz binde 43,29, 26 Haziran-2 Temmuz yüz binde 41,31, 3-9 Temmuz yüz binde 32, 10-16 Temmuz yüz binde 27,51.

Aşılamanın artmasıyla beraber vaka sayılarında bazı illerde düşüş yaşanıyor. Ancak bazı illerde ise kurallara riayet edilmemesinden dolayı vaka sayıları yükselmeye başladı. Twitter hesabında vaka sayılarında artış yaşanan illeri açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşlara uyarılarda bulundu. Koca’nın vaka sayısı atışı ile ilgili yayınladığı tweeti ise şu şekilde:

“Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. Aşı İle Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın”.

Tabloya göre en fazla vaka sayısının 471,57 ile Siirt'te olduğu görüldü.