24 Tem 2021 - 15:00- Gündem G: 23 Tem 2021 - 14:40

Dilek’ten otobüs durağı çığlığı

Otobüs durağı problemi yaşayan Dilek Mahallesi’nde yer alan birçok cadde bu sıkıntının kim tarafından halledileceğini düşünürken, özellikle Başpınar Caddesi’nde yaşayan vatandaşlar, bu sorunun yaklaşık 40 yıldan bu yana devam ettiğini iddia ederek, “Bizi kışın yağmurda, çamurda, karda, yazın ise sıcakta bekletmeye kimin hakkı var? Bu mahalle otobüs durağı ve 2 bankı hak etmiyor mu?” diye sordular.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
Dilek’ten otobüs durağı çığlığı mask

Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nin sorunları bitmek bilmiyor. Sulama kanalı probleminden doğal gaz problemine, elektriklerin devamlı kesilmesinden yollarının dar olmasına kadar birçok sorunla boğuşan Dilek Mahallesi’nde şimdi de vatandaşlar otobüs beklerken bir duraklarının ve oturacak bir banklarının bulunmamasından şikâyetçiler. Özellikle Dilek’e bağlı Başpınar Caddesi’ne yaşan vatandaşların en büyük problemi haline gelen durak sorunu yetkililerin bir türlü dikkatine çekmezken, BUSABAH gazetesine konuşan Başpınarlılar, sorunlarının bir an önce çözülmesi için yetkililerin harekete geçmesini istiyorlar.

Başpınar Caddesi’nde yaşayan ve durak sorunundan bahseden Hamit Karaca isimli vatandaş, mahallelerinde hiçbir zaman otobüs durağı olmadığını, otobüs bekleyen insanların ise yazın sıcakta kışın ise yağmur ve karda otobüs beklediklerini söyledi.

“BİZLER VATANDAŞ DEĞİL MİYİZ?”

Problemlerinin çözülmesi için harekete geçilmesini isteyen Karaca, 

Bu sorun yıllarca bu mahallede mevcut. Mahallede sadece okul yanında bir durak var, o da neredeyse 40 yıllık. Bizler vatandaş değil miyiz? Bu ülkede yaşamıyor muyuz? Bizi kışın yağmurda, çamurda, karda, yazın ise sıcakta bekletmeye kimin hakkı var? Bu mahalle otobüs durağı ve 2 bankı hak etmiyor mu? Bizler defalarca dillendirdik bu sorunu, ancak kimsenin umurunda değiliz. Yollarımız dar, asfaltımız kötü, otobüs durağımız yok. Artık sesimizin duyulmasını, bir an önce problemlerimizin çözülmesi için harekete geçilmesini istiyoruz

ifadelerini kullandı.

“YAŞLILARIMIZ MAĞDUR OLUYORLAR”

Otobüs beklerken sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Hasan Kılınç isimli vatandaş ise, 

Otobüs durağı olmadığı için Dilek Başpınar Caddesi’ne gelen yabancılar, otobüsü nerede bekleyeceğini bilemiyorlar. Bizler otobüs beklerken sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle mahallede yaşayan yaşlılarımız mağdur oluyorlar. Malatya Büyükşehir Belediyesi olmadan önce şikâyet edeceğimiz yer Dilek Belediyesi’ydi. Yine sorunlarımız gidip oraya iletiyorduk. Şimdi şikâyetlerimizi Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne mi, Yeşilyurt Belediyesi’ne mi yoksa MOTAŞ’a mı bildireceğiz, bir türlü anlayamadık. Lütfen bizim bu ülkenin, bu şehrin, bu mahallenin bir vatandaşı olduğumuzu anlayıp, sesimizi bir an önce duysunlar

şeklinde konuştu.

# motaş, dilek mahallesi, yeşilyurt, malatya, otobüs durağı

24 Tem 2021 - 15:00 Malatya/ Yeşilyurt- Gündem

Muhabir Mutlu Sarıgül

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