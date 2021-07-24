24 Tem 2021 - 10:00- Spor G: 23 Tem 2021 - 14:18

Yeşilyurt’un Fikstürü Çekilecek

Süper Lig ve TFF 1. Lig’de 2021-2022 sezonunda oynanacak maçların fikstürü belli olmasının ardından, TFF 2. Lig ve 3. Lig’de maç programının netleşeceği takvim belli oldu. Yeşilyurt Belediyespor’un üçüncü kez yer alacağı TFF 3. Lig’in 2021-2022 sezonu fikstür çekimi 28 Temmuz’da yapılacak.

Ömer Ali Delibaş
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Yeşilyurt’un Fikstürü Çekilecek mask

2021-2022 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Fikstür Çekimi, 28 Temmuz Çarşamba günü Ankara JR Marriot Oteli'nde yapılacak TFF Genel Kurul Toplantısı sonrasında Ancyra Salonu'nda gerçekleşecek. Bu sezon üçüncü kez mücadele vereceği TFF 3. Lig’de bu yıl 2. Grup’ta yer alacak olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un maç takvimi yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Fikstür çekimlerine TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yeni sezon 4-5 Eylül 2021 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. Fikstür çekim törenlerini TSYD üzerinden Genel Kurul'a akredite olan basın mensupları takip edebilecek. 

55 takımın mücadele edeceği 3. Lig’de 2. Grup’ta 19 takım, 1. ve 3. Grup’ta ise 18 takım yer alacak. 4-5 Eylül’de başlayacak olan ilk yarı, 19 Aralık’ta bitecek. Ancak 19 takımın yer aldığı 2. Grup’taki ilk yarı maçları, 26 Aralık’ta tamamlanacak. 16 Ocak’ta başlayacak olan ikinci yarı ise 30 Nisan’da tamamlanacak, ardından da Play-Off karşılaşmaları oynanacak. Ligde 6, 12, 22, 27 ve 32. hafta karşılaşmaları hafta içerisinde oynanacak.

Temsilcimiz Yeşilyurt Belediyespor yer aldığı 2. Grup’ta mücadele edecek. 3. Lig 2. Grup’ta yer alacak ekipler şöyle: 52 Orduspor, 68 Aksaray Belediyespor, 76 Iğdır Belediyespor, Alanya Kestelspor, Altındağspor, Bayrampaşaspor, Çarşambaspor, Darıca Gençlerbirliği, Düzcespor, Elazığ Karakoçan FK, Hacettepespor, Halide Edip Adıvar, İskenderunspor, Kızılcabölükspor, Kuşadasıspor, Malatya Yeşilyurt, Siirt İl Özel İdare, Şile Yızdızspor, Yomraspor

# yeşilyurt belediyespor, malatya, TFF 1.Lig, süper lig
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24 Tem 2021 - 10:00 Malatya/ Yeşilyurt- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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