Böbrek sağlığı için 7 öneri

Vücutta ortaya çıkan en önemli sağlık soruları arasında hipertansiyon, kalp yetmezliği, kalp ritm bozukluğu, diyabetik hastada şeker kontrolünün bozulması, kansızlık (anemi), sindirim sistemi bozuklukları, kemik-mineral bozuklukları, sinir sistemi sorunları, kısırlık (infertilite) gelişimi gibi sorunlar yer alıyor.

Böbrek sağlığı için önemli önerilerde bulunan Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Özel bir neden yoksa günde 1.5-2 litre su içmek, gelişigüzel ilaç kullanımından kaçınmak, hareketli bir yaşam tarzı benimsemek ve kan şekeri ve kan basıncını doktorun önerdiği aralıklarda düzenli kontrol ettirmek böbrek hastalıklarından korunmak için oldukça önemli” dedi.

Böbrek sağlığı için alınması gereken 7 önlem ise şöyle:

YETERLİ MİKTARDA SIVI ALIMINA ÖZEN GÖSTERİLMELİ

Avustralya ve Kanadalı araştırmacılara göre yeterli sıvı tüketimi kronik böbrek hastalığı gelişimi riskini azaltıyor. Geleneksel bilimsel görüşe göre de günlük 1.5- 2 litre su tüketmek sağlık için ideal ancak en doğru miktar için doktora danışılmalı.

HAREKETLİ BİR YAŞAM BENİMSENMELİ

Düzenli olarak yürüyüş, hafif koşu ve bisiklete binmek gibi egzersizler yapmak hem dinç bir bedene sahip olmak hem fazla kilolardan kurtulmak için önemli.

KAN ŞEKERİ DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİLMELİ

Diyabet, kronik böbrek hastalığına neden olan hastalıklar içinde birinci sırada yer alıyor. Diyabete bağlı böbrek hasarının (diyabetik nefropati) erken dönemde tanınması sonrasında uygulanacak tedaviler sayesinde böbreklerdeki hasar geri döndürülebiliyor veya hızı düşürülebiliyor. Kan şekeri doktorun önerdiği aralıklarda düzenli olarak kontrol ettirilmeli.

KAN BASINCI ÖLÇÜLMELİ

Hipertansiyon, kronik böbrek hastalığına yol açan bir faktör olabileceği gibi, böbrek hastalığının sonucu olarak da gelişebilir. Tansiyon yüksek seyrettikçe hastalığın ilerlemesi de hızlanır.

TUZ TÜKETİMİNE DİKKAT EDİLMELİ

Dünya Sağlık Örgütü bir günde alınması gereken tuz miktarının 5 gram olduğunu belirtiyor. Ancak Türkiye’de günde ortalama olarak 18 gram civarında tuz tüketiliyor. Tuz tüketimini azaltmak için yemek masalarında tuzluk bulundurulmamaya dikkat edilmeli ve yemekler baharat ve nane, kekik gibi bitkilerle tatlandırılmalı. Sağlıklı beslenmeye dikkat edilmeli.

TÜTÜN MAMULLERİNDEN UZAK DURULMALI

Sigara ve tütün ürünleri böbrek kan akımının azalmasına sebep olur. Böylece böbrekler yeterince süzme yapamaz ve atık maddeler vücutta birikir. Sigara içen kişilerde böbrek kanseri gelişme riski yüzde 50 oranında daha yüksektir.

GELİŞİGÜZEL İLAÇ KULLANILMAMALI

Doktor reçetesi olmadan ağrı kesici ilaçlar kullanılmamalı. Bu ilaçlar bazen kullanıldıkları doz ve süreyle ilişkili olarak bazen de bunlardan bağımsız olarak böbrek hasarına yol açabilir. (Haber Merkezi)