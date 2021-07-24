Yavru Vatanda Malatya standı

Malatya Büyükşehir Belediyesi düzenlenen etkinlikler çerçevesinde açmış olduğu stantla ilgi odağı oldu. Malatya tarihi, kültürü ve yemeklerinin tanıtıldığı Malatya standı açıldığı andan itibaren vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Diğer stantlardan ayrı olarak tarihi bir kimlikle düzenlenen Malatya standında, Malatya surları, Kent Müzesi, Malatya Kültürü ve Malatya kayısısı başta olmak üzere Malatya’nın birçok yöresel lezzetinin tanıtıldığı ve ikram edildiği stant dolup taştı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan stantta 1974 yılından buyana Kıbrıs’ta çekilmiş olan resim sergisi en dikkat çeken bölümlerden birini oluşturuyor.
(Bülten)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.