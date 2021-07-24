Yavru Vatanda Malatya standı

Malatya Büyükşehir Belediyesi düzenlenen etkinlikler çerçevesinde açmış olduğu stantla ilgi odağı oldu. Malatya tarihi, kültürü ve yemeklerinin tanıtıldığı Malatya standı açıldığı andan itibaren vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Diğer stantlardan ayrı olarak tarihi bir kimlikle düzenlenen Malatya standında, Malatya surları, Kent Müzesi, Malatya Kültürü ve Malatya kayısısı başta olmak üzere Malatya’nın birçok yöresel lezzetinin tanıtıldığı ve ikram edildiği stant dolup taştı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan stantta 1974 yılından buyana Kıbrıs’ta çekilmiş olan resim sergisi en dikkat çeken bölümlerden birini oluşturuyor.

(Bülten)