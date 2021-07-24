24 Tem 2021 - 12:00- Gündem G: 23 Tem 2021 - 14:06

Yavru Vatanda Malatya standı

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47. yıl dönümü, Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali çeşitli etkinliklerle kutlandı. Düzenlenen etkinlikler kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından gelen belediyelerin de katılımı ile tanıtım amaçlı stantlar açıldı.
Yavru Vatanda Malatya standı mask

Malatya Büyükşehir Belediyesi düzenlenen etkinlikler çerçevesinde açmış olduğu stantla ilgi odağı oldu. Malatya tarihi, kültürü ve yemeklerinin tanıtıldığı Malatya standı açıldığı andan itibaren vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Diğer stantlardan ayrı olarak tarihi bir kimlikle düzenlenen Malatya standında, Malatya surları, Kent Müzesi, Malatya Kültürü ve Malatya kayısısı başta olmak üzere Malatya’nın birçok yöresel lezzetinin tanıtıldığı ve ikram edildiği stant dolup taştı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan stantta 1974 yılından buyana Kıbrıs’ta çekilmiş olan resim sergisi en dikkat çeken bölümlerden birini oluşturuyor.

(Bülten)
# selahattin gürkan, malatya, KKTC, Kıbrıs

24 Tem 2021 - 12:00 Malatya- Gündem

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