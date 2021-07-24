Üçbağlar’da Derme Deresi Islah Projesi muamması

Derme Deresi’nin Üçbağla Mahallesi’nde kalan kısmı için ıslah çalışmasına başlanmamasına tepki gösteren Üçbağlar Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Ortaç, derenin ıslahı için çalışmaların başlanacağı sırada tekrar başa döndüklerini iddia etti. Ortaç,

13 yıldır bir dereyi ıslah edemeyen DSİ’nin bir şey yapacağını zannetmiyorum. Biz artık iş hizmet konusunda ‘caklı, cuklu’ konuşmalara değil de, iş bittikten sonra bunlar yaptılar’ diyeceğiz

dedi.

Derme Deresi’nin Üçbağlar Mahallesi’nde kalan kısmı için ıslah çalışmalarına başlanmadığına tepki gösteren Ortaç, Derme Deresi’nin kendi bölgelerinde kalan kısmı için hala beklediklerini söyledi.

“YİNE BAŞA DÖNDÜK”

13 yıldır derenin ıslahı için kendisine söz verildiğini belirten Ortaç,

Derenin Islah çalışmasının yapılacağı doğrultusunda gelen söz veriyor, giden söz veriyor. Biz sözlere alıştık. Artık her gelen bir şey söylüyor. Neye karar vereceğimizi bilemiyoruz. 13 yıldır muhtarım, 13 yıldır Derme Deresi’nin ıslahı ve yapılması için bana söz veriyorlar. Geldiler, çizdiler, yaptılar, ‘çalışmalara başlıyorlar’ dedik, yine başa döndük, yine elde bir şey yok. Biz artık iş hizmet konusunda ‘caklı, cuklu’ konuşmalara değil de, iş bittikten sonra bunlar yaptılar’ diyeceğiz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan caklı, cuklu konuşmuyor. Yaptıktan sonra söylüyor. Biz Derme Deresi için de Başkan Gürkan’dan ‘Muhtarım bak, yaptım’ demesini bekliyoruz. İnşallah olacaktır, diyorum

diye konuştu.

“ARTIK CANIMIZA YETTİ”

Derme Deresi’nin ıslah çalışmasının yapılmaması üzerinden bölge müdürlüklerine yüklenen Ortaç, bölge müdürlüklerinin kaldırılmasını talep ederek, şu iddialarda bulundu:

13 yıldır bir dereyi ıslah edemeyen DSİ’nin bir şey yapacağını zannetmiyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde bölge müdürlüklerinin işi yok. Devlete külfet. İl müdürlükleri yeter. Artık canımıza yetti, boğazımıza geldi. Mahallelerimizin suyu yok, sulama suyu yok, yolumuz yok, asfaltımız yok. Belediye başkanları ve milletvekillerinin gayretiyle belki bir şeyler yürüyor ama bir şehir olacak, nüfusu senin yarın kadar olacak ve bu şehrin 4 çevreyolu olacak. Neden, çünkü Karayolları Bölge Müdürlüğü orada. Çünkü Karayollarının bütün araçları, dozerleri, iş makineleri orada. Malatya’da Karayollarının kaç araç parkı var? İşte Battalgazi yolu bir örnek. 3 yıldır Karayolları yapacak, hala çivi çakılmamış. Kaymakamlığa 2 defa gidip gel araç mahvoluyor. Bunlar milli servet. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi için bize bürokrasinin olmayacağını, işlerin daha hızlı yürüyeceğini söylemişlerdi. Ama biz daha bölge müdürlüklerini geçemiyoruz. Bölge müdürlüklerinin derhal kaldırılması gerekiyor. Kaynaklar nüfusa göre il müdürlüklerine aktarılmalı. Bu sözlerimi kale mi alacaklar, neticede bir muhtar konuşuyor deyip, gülüp geçecekler. Gülüp geçsinler, biz de günü gelince onlara güleriz.

Sivas Caddesi’ndeki kaldırım çalışmalarından kaynaklanan tozdan rahatsız olan mahalle sakinlerinin şikayetlerine de değinen Ortaç, MASKİ’nin içme suyunda asbest borularını yeni tip borularla değiştirdiğini söyledi.

“KALDIRIMLARDA TOZ, TOPRAK OLUYOR”

Kaldırım onarım çalışmalarının bir an önce başlamasını isteyen Ortaç,

Çalışmalardan dolayı Sivas Caddesi’nin, Üçbağlar Mahallesi’nin sağ ve sol bölümdeki sağ ve sol kanatlarında çalışma yapıldı. Bu yıl MASKİ alışılmışın dışında bir çalışma yaptı. Caddede, asfalttan değil de çalışmaları kaldırımdan yaptı. Demek ki, geleceğe yönelik bir proje safhasında. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde çalıştılar. Ancak kaldırımların üzeri kazıldığı için araçlar yolları suluyor. Kaldırımlarda toz, toprak oluyor. Bu durumu MASKİ’ye bildirdik, arabayı gönderiyorlar, suluyorlar fakat bu sıcaklıkta 5-6 dakika sonra yine toz, duman oluyor. Temennimiz Büyükşehir Belediyesi’nin bir an önce kaldırım onarım çalışmalarına başlaması

şeklinde konuştu.