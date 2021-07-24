Gürkan’ın oteline kadar eşlik ettiler

Adada yaşayan Malatyalılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a konaklayacağı otele kadar oluşturdukları konvoylarla eşlik ederek sevgi gösterisinde bulundular. Başkan Gürkan gösterilen yakın ilgi ve coşkulu karşılamadan dolayı hemşerilerine teşekkür etti.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı öncesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Kıbrıs’ta birçok ziyaret de gerçekleştirdi. Gerçekleşen ziyaretlerin bazılarına Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile diğer Belediye Başkanları da eşlik etti. Başkan Gürkan ve beraberindekiler tarafından Kıbrıs Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Lefkoşe Belediye Başkanı Mehmet Hamamcı ile Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ziyaret edildi.

Kıbrıs’ta çok güzel ve coşkulu bir şekilde karşılandıklarını belirten Başkan Gürkan, “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinliklerine katılmak üzere buradayız. Kıbrıs’a geldiğimiz andan itibaren hem Kıbrıslı vatandaşlarımız hem de burada yaşayan Malatyalı hemşehrilerimizin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Kıbrıs halkı zamanında çok büyük zulümler ve eziyetler çekti. Temennimiz böyle acıların ve zulümlerin bir daha yaşanmamasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve halkı olarak her zaman Kıbrıs Türklerinin yanında olduk ve yanında olmaya devam edeceğiz. Anadolu ve Türk insanında Kıbrıs’ın yeri farklıdır. Daha müreffeh, daha çağdaş bir Kıbrıs için hep birlikte gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan ziyaretleri sırasında Kıbrıs Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Lefkoşe Belediye Başkanı Mehmet Hamamcı ile Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’ye Malatya kayısısı hediye etti.

(Bülten)