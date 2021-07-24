24 Tem 2021 - 10:05- Siyaset G: 23 Tem 2021 - 13:56

Çalık, Tepehan’da tamamlanan konutları inceledi

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Tepehan’da yapımı tamamlanan 98 TOKİ konutunda incelemede bulundu.

Şükran Malkoç
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Çalık, Tepehan’da tamamlanan konutları inceledi mask

Milletvekili Çalık, Malatya’daki temasları kapsamında Pütürge ilçesini ziyaret etti. Çalık, Tepehan Mahallesi’nde de vatandaşlarla bir araya gelerek, bayramlaştı.

Tepehan’da yapılan hizmetleri de yerinde inceleyen Çalık, mahallede yapımı tamamlanan 98 TOKİ konutunu da gezdi. Çalık, 

26 Milyon TL’lik bu yatırım Pütürge’mize, Tepehan’ımıza hayırlı uğurlu olsun

dedi.
# Öznur Çalık, malatya, Tepehan, toki, yatırım

24 Tem 2021 - 10:05 Malatya- Siyaset

Muhabir Şükran Malkoç

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