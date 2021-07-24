Çalık, Tepehan’da tamamlanan konutları inceledi

Milletvekili Çalık, Malatya’daki temasları kapsamında Pütürge ilçesini ziyaret etti. Çalık, Tepehan Mahallesi’nde de vatandaşlarla bir araya gelerek, bayramlaştı.

Tepehan’da yapılan hizmetleri de yerinde inceleyen Çalık, mahallede yapımı tamamlanan 98 TOKİ konutunu da gezdi. Çalık,

26 Milyon TL’lik bu yatırım Pütürge’mize, Tepehan’ımıza hayırlı uğurlu olsun

dedi.