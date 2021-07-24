Kuzey Çevreyolu’nda son durum!

53,5 kilometrelik Kuzey Çevreyolu güzergâhı üzerindeki 9 köprünün yapımı tamamlandı. Proje kapsamında 16 köprü daha yapılacak. 2021 yılında kullanılacak 223 milyon TL ödenek ile bağlantı yolu ve ana yolda Battalgazi Kavşağına kadar eksik kalan toplam 24,8 kilometre BY BSK uzunluğundaki kesim bitirilecek. Toplam 53,5 kilometre (BY-BSK) uzunluğunda olup, proje bünyesinde 25 adet 2 bin 162 metre uzunluğunda köprü bulunuyor. 2020 yılı sonu itibariyle; 13,3 kilometre bölünmüş yol-bitümlü sıcak karışım ve 672 metre uzunluğunda 9 adet köprü tamamlandı.

223 MİLYON TL ÖDENEK

2021 yılında kullanılacak 223 milyon TL ödenek ile bağlantı yolu ve ana yolda Battalgazi Kavşağına kadar eksik kalan toplam 24,8 kilometre bölünmüş yol-bitümlü sıcak karışım uzunluğundaki kesimin bitirilerek, 38,1 kilometre bölünmüş yol-bitümlü sıcak karışım seviyesinde yolun trafiğe açılması hedefleniyor. Ayrıca, bin 429 metre uzunluğunda 12 adet köprünün (Beyler Deresi, Aydoğan Deresi, DDY-2,DDY3,Taliyol-11,Taliyol-15,Taliyol-18, K-4 Kavşak, K-6 Kavşak, K-12 Kavşak, K-7 Kavşak, K-8 Köprüleri) tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. 2021 yılı içerisinde; ana yolda 2,0 kilometre BY BSK ile Beyler Deresi Viyadüğü (2×317,5 m) ve K-4 köprülü kavşağı (1×73,1 m) tamamlanacak. Ayrıca, K-1, K-6 ve K-12 kavşak köprülerinde çalışmalar devam ediyor.

PROJEDE 25 KÖPRÜ BULUNUYOR

Malatya Çevre Yolu toplam 53, 5 Km (BY BSK) uzunluğunda olup, proje bünyesinde 25 adet 2 bin 162 metre uzunluğunda köprü bulunuyor. 2020 yılı sonu itibariyle 13,3 kilometre BY BSK ve 453 metre uzunluğunda 7 adet köprü tamamlandı.

Proje kapsamında 53,5 kilometre yol yapılacak. Şuna kadar 15,3 kilometre yol yapılırken, 2021 yılı içerisinde 24,8 kilometre daha yolun yapılması hedefleniyor. Yine proje kapsamında; 7 (540 metre) çift köprü, 5 (257 metre) tek köprü, 13 köprülü kavşak (825 metre) yapılacak. Şuana kadar 3 çift köprü (390 metre), 6 köprülü kavşak (382 metre) yapıldı. 2021 yılındaki hedef ise 4 çift köprü (438 metre), 3 tek köprü (177 metre), 5 köprülü kavşak (376 metre) daha yapmak.

BEŞ AŞAMADA TAMAMLANACAK

Kuzey Çevreyolu’nun yapımının birinci ve ikinci aşamasında Gölbaşı yolu-havaalanı kavşağı arası (bağlantı yolu dahil) 188 milyon TL, üçüncü aşamada Gölbaşı yolu-Sivas yolu kavşağı arası (bağlantı yolu dahil) toplam 308 milyon TL, dördüncü aşamada Gölbaşı yolu-Battalgazi yolu kavşağı arası (bağlantı yolu dahil) toplam 393 milyon TL, beşinci aşamada Gölbaşı yolu-proje sonu (bağlantı yolu dahil) 538 milyon TL ile tamamlanacak.