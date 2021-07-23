Karataş, biriktirme havuzuna suyun dolması nedeniyle acilen şehre geçen suların vanalarını kapattıklarını kaydederek,
Suyu tahliye ettik. Ciddi bir hasar oluştu, bizde acilen ilk iş olarak vatandaşlarımızın suyunun kesilmemesi adına tedbirlerimizi aldık. Şuan kısmen temizlik işlerini yaptık. Yarım saat içerisinde tekrar sisteme su vereceğiz. Klorlama işlemlerini başlattık. Bizim su şebekesiyle alakalı vatandaşlarımıza bir sıkıntıyı yansıtmadan bu tehlikeyi atlatmış olacağız
dedi.
“Mevcut depolarımız yeterince doluydu. Bu depolar vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu suyu sağlıyor” diyen Karataş, şunları söyledi:
Tabii sahada epeyce bir hasar oluşmuş. Gerek vatandaşlarımızın evleriyle alakalı gerekse de Kaptajla alakalı çalışmalarımızı iş makinalarımızla yapıyoruz. Arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar, inşallah toparlayacağız. Buradaki tek tesellimiz kimseye bir şey olmaması. Vatandaşlarımızın canı yanmadan bu sıkıntı atlatıldı. Vatandaşlarımızın evlerine bir miktar bulanık su gitmiş olabilir, tehlike yaşayacak bir problemimiz yok. Klor miktarı ayarlandı, içme suyu ile endişe duyulacak bir durum yok.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.