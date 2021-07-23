23 Tem 2021 - 13:10- Gündem

“Tehlike yaşayacak bir problemimiz yok”

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Çat Barajı’ndan beslenmekte olan Keklicek HES’in sulama kanalı, dört bloğun devrilmesi sonucu kanaldan akan suyun yamaçtan aşağı tarafa aktığını ifade ederek, bunun sonucunda da gerek bazı bahçe ve evlerde gerekse de şehrin içme suyunu temin eden Kaptaj’ı su bastığını ifade etti.