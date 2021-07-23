23 Tem 2021 - 12:49- Gündem G: 23 Tem 2021 - 12:52

HES santralini besleyen sulama kanalı patladı

Malatya’da HES santralini besleyen sulama kanalı patladı. Malatya’nın içme suyu kaynağı olan KAPTAJ’da sel baskını yaşandı.

FERDİ DURDU
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HES santralini besleyen sulama kanalı patladı mask
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Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi Kozluk mevkiindeki HES santralini besleyen sulama kanalı patladı. Patlayan sular bir aracı sürüklerken, bazı evleri su bastığı bildirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nden (MASKİ) yapılan açıklamada, 

Gündüzbey

Kozluk mevkiinde bulunan Keklicek HES santralini besleyen sulama kanalının patlaması neticesinde KAPTAJ tesisimizde sel baskını yaşanmıştır. Tedbir amaçlı ana kaynaktan sular kesilerek, gerekli temizleme ve tahliye çalışmaları başlatılmış olup, çalışmalar devam etmektedir

denildi.
# maskİ, su baskını, kaptaj

23 Tem 2021 - 12:49 Malatya- Gündem

Muhabir Ferdi Durdu

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