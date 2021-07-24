Burun estetiği cinsiyete göre değişir mi?

Kulak Burun ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bahadır Baykal konu ile ilgili bilgiler verirken sık sık feminen burun estetiğine dikkat çekiyor.

Erkeklerde burun sırtına yapılan oyukluk oldukça kötü bir görüntüye neden olur. Erkek burunlarında, burun sırtı düzdür ve burun ucunun burun sırtı ile aynı düzeyde olması daha doğrudur. Hatta bazı hastalarda burun sırtında çok hafif bir kemer bırakılması daha doğal ve güzel bir sonuç ortaya çıkaracaktır. Kadınlarda burun ile üst dudak arasındaki ideal acı 100-105 derecedir. Erkeklerde ise bu acının 90-95 dereceyi geçmemesi gerekmektedir. Bu acının küçültülmesi ile kalkık bir burun yapısı oluşur ki erkek hasta için oldukça feminen bir görüntü oluşmasına sebep olur.

Kadın hastalardan farklı olarak, erkek hastalarda burun kemiklerinin inceltilmemesi gerekir. Burun kemiklerinin birbirine çok yaklaştırılması sonucu ön görünüşte olması gerekenden fazla bir incelme oluşturulursa ortaya yine feminen bir sonuç çıkacaktır. Birçok erkek hastada, burnun fazla küçültülmemesi için, burnun bazı noktalarının kıkırdak greftleri ile büyütülmesi ve bazı noktalarının ise küçültülmesi ile oluşan, dengeleyici burun estetiği ameliyatları tercih edilir.

HORLAMANIN SEBEBİ BURUN TIKANIKLIĞI

Burun kıkırdaklarının eğri olması (septum deviasyonu) ve konka diye adlandırılan burun etinin geniş olmasına bağlı burun tıkanıklığı şikâyeti pek çok erkek hastada mevcuttur. Uyku esnasında horlama şikâyetinin en temel sebebi burun tıkanıklığır. Bu sebepledir ki burun tıkanıklıklığı ve horlama şikâyeti olan hastalara, septum kıkırdağının düzleştirilirken aynı zamanda konkalarında küçültüldüğü bir ameliyat olması sebebiyle, burun estetiği ameliyatı önerilmektedir.

(Haber Merkezi)