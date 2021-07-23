23 Tem 2021 - 11:21- Spor G: 23 Tem 2021 - 11:24

Malatyalı atlet olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek

Malatyalı Atlet Salih Korkmaz’dan olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek.
Malatyalı atlet olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek mask

Malatya Büyükşehir Belediyespor’un şampiyon atleti 24 yaşındaki atlet Salih Korkmaz, Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda yürüyüş branşında Türkiye’yi temsil edecek atletler arasında yer alacak. Korkmaz, Malatya’nın tarihinde olimpiyatlara katılacak Malatyalı ilk sporcu olacak.
Geçtiğimiz yıl yapılması gerekirken, korona virüs pandemisi nedeniyle 1 yıl ertelenen, bu yıl 23 Temmuz- 8 Ağustosları arasında gerçekleştirilecek olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda yarışacak sporcular arasında yer alacak Malatya Büyükşehir Belediyespor’lu atlet Salih Korkmaz, 20 kilometre mesafeli yürüyüşte Türkiye adına mücadele edecek.
Malatyalı Atlet Salih Korkmaz’ın olimpiyatlarda başarılı olmasına destek için Malatya’da değişik yerlere pankartları asıldı.

(İHA)
# Tokyo Olimpiyatları, Salih Korkmaz, Atletizm
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23 Tem 2021 - 11:21 Malatya- Spor

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