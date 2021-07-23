Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, Doğanşehir ilçesine bağlı Çığlık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ekber A. yönetimindeki 44 PR 914 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Osman S. idaresindeki 33 ACP 340 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Nihat A., Şadiye A., Perihan A., Ekber A., Osman S. ve Aysel S. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nihat A. ile Şadiye A. hayatlarını kaybederken, diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.