23 Tem 2021 - 10:06- Asayiş G: 23 Tem 2021 - 10:11

Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

 Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı mask

Kaza, Doğanşehir ilçesine bağlı Çığlık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ekber A. yönetimindeki 44 PR 914 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Osman S. idaresindeki  33 ACP 340 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Nihat A., Şadiye A., Perihan A., Ekber A., Osman S. ve Aysel S. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nihat A. ile Şadiye A. hayatlarını kaybederken, diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

(İHA)
# doğanşehir, malatya, kaza
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23 Tem 2021 - 10:06 Malatya/ Doğanşehir- Asayiş

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