Lüks araç yol ortasında yandı

Alınan bilgiye göre yangın, Şeyhbayram Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede seyir halindeki 34 UGE 61 plakalı otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle motor bölümünden dumanlar yükseldi. Aracını durduran sürücü, yangın tüpüyle alevleri söndürmek istese de başarılı olamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Çıkan yangında lüks araç kullanılamaz hale geldi.