Lüks araç yol ortasında yandı

Alınan bilgiye göre yangın, Şeyhbayram Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede seyir halindeki 34 UGE 61 plakalı otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle motor bölümünden dumanlar yükseldi. Aracını durduran sürücü, yangın tüpüyle alevleri söndürmek istese de başarılı olamadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Çıkan yangında lüks araç kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre yangın, Şeyhbayram Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede seyir halindeki 34 UGE 61 plakalı otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle motor bölümünden dumanlar yükseldi. Aracını durduran sürücü, yangın tüpüyle alevleri söndürmek istese de başarılı olamadı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.