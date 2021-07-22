22 Tem 2021 - 08:30- Asayiş G: 22 Tem 2021 - 08:35

Kafe alev alev yandı

Malatya Sümerpark’ta bulunan bir kafede meydana gelen yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.

FERDİ DURDU
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Alınan bilgiye göre yangın, Sümerpark içerisinde bulunan bir kafede meydana geldi. Kafede, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Kafeden alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye, emniyet ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, şehrin birçok noktasında kafeden yükselen siyah dumanlar görüldü.
Ekiplerin söndürdüğü yangın sonrası kafede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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22 Tem 2021 - 08:30 Malatya- Asayiş

Muhabir Ferdi Durdu

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