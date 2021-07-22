Kafe alev alev yandı

Alınan bilgiye göre yangın, Sümerpark içerisinde bulunan bir kafede meydana geldi. Kafede, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Kafeden alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye, emniyet ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, şehrin birçok noktasında kafeden yükselen siyah dumanlar görüldü.
Ekiplerin söndürdüğü yangın sonrası kafede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Alınan bilgiye göre yangın, Sümerpark içerisinde bulunan bir kafede meydana geldi. Kafede, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.