Kafe alev alev yandı

Alınan bilgiye göre yangın, Sümerpark içerisinde bulunan bir kafede meydana geldi. Kafede, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Kafeden alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye, emniyet ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, şehrin birçok noktasında kafeden yükselen siyah dumanlar görüldü.

Ekiplerin söndürdüğü yangın sonrası kafede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.