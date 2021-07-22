Doğru Parti’de bayramlaşma programı

Parti binasında düzenlenen bayramlaşma törenine, Doğru Parti Malatya İl Başkanı Ahmet Turan Yalçın, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

İl Başkanı Ahmet Turan Yalçın, bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Malatyalıların ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

Yalçın, bir bayramı daha pandeminin gölgesinde kutladıklarını ifade ederek,

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle son iki yıldır bayramları buruk bir şekilde kutluyoruz. Bu süreçte bayramları, bayram tadında geçiremedik. Doğru Parti Malatya İl Teşkilatı olarak gerekli önlemleri alıp, Kurban Bayramı’nda partililerimizle bir araya gelerek, bayramlarını tebrik ettik. Bundan sonraki süreçte pandeminin bittiği, huzurlu bir ortamda bayramları geçirmeyi temenni ediyorum

dedi.

(Haber Merkezi)