AK Parti’de Bayramlaşma Töreni

Bayramlaşma töreninde ilk olarak söz alan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, geçtiğimiz bayram pandemi nedeniyle bir araya gelemediklerini belirtti. Koca,
Pandemi nedeniyle birkaç bayram bir araya gelemedik. Bu bayram kısa süreli, dar kapsamlı da olsa bir araya gelelim istedik. Bu bayramda geniş AK Parti ailesi olarak, hasretimizi giderelim istedik. Sizlerin, ailenizin, ülkemizin ve milletimizin tüm İslam Âleminin Kurban Bayramı mübarek olsun.
dedi.
MKYK Üyesi ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, İslam Âleminin bayramını kutlayarak, AK Parti teşkilatı içerisinde bulunmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Çalık,
Allah’ıma hamd olsun ki bize böyle güze bir ailenin ferdi olmayı nasip etmiş. AK Parti ailesi olarak sizinle yol yürümekten onur duyuyorum. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderle yol arkadaşlığı ettiğim için onur duyuyorum. Bugün bizi bayrama çıkaran yüce Rabbime hamd ediyor ve bütün Müslüman coğrafyasının İslam coğrafyasının Kurban Bayramı Mübarek olsun diyorum. Rabbim coğrafyamıza sağlık, sıhhat versin. Bugün kıymetli İl Başkanım İhsan Koca ve onun nezdinde bütün AK Parti ailesiyle bir aradayız. Ben il başkanımın nezdinde bütün ilçe başkanlarıma, mahalle başkanlarıma, sandık başkanlarıma, kadın kollarıma, gençlik kollarıma belediye başkanlarıma ve milletvekillerime her birine ayrı ayrı bu ailenin ferdi olduklarından dolayı duyduğum gurur ve memnuniyetle teşekkür ediyorum.
diye konuştu.
“SANKİ YENİ KURULMUŞ BİR PARTİ”
“AK Parti Milletvekili Hakan Kâhtalı, bugün gerçekten bir coşku var” diyen Milletvekili Kâhtalı sözlerine şöyle devam etti:
Kıymetli il başkanımın davetine programına, bayramlaşma programına teşrif eden AK Parti teşkilatının her kademesinde görev yapanlara çok çok teşekkür ediyorum. Burada bugün gerçekten büyük bir coşku var. Sanki yeni kurulmuş bir parti, sahaya hızlı bir şekilde çıkan ekip görüntüsü var. 1 Ekim’e kadar meclis kapalı. Bizde burada teşkilatımızla beraber, bütün ilçelerimizi bütün mahallelerimizi hep birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu güzel bayram gününde bizi bir araya getiren Rabbime şükrediyorum. Bizim güçlü bir liderimiz var. Tüm dünyanın gerçekten kıskandığı bir dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olmayı Allah bize nasip etti. Buradaki her bir kardeşim sandık görevlisinden mahalle başkanına kadar ilçe başkanlarımızdan Kadın ve gençlik kolları başkanlarımıza kadar her bir kardeşimiz bu şuurda gayret ediyor.
Bayramlaşma töreninde konuşan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca,
Pandemi nedeniyle birkaç bayram bir araya gelemedik. Bu bayram kısa süreli, dar kapsamlı da olsa bir araya gelelim istedik. Bu bayramda geniş AK Parti ailesi olarak, hasretimizi giderelim istedik. Sizlerin, ailenizin, ülkemizin ve milletimizin tüm İslam Âleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Allah bayram tadında nice bayramlara hepimizi ulaştırsın, inşallah. Allah Cumhurbaşkanımızın ve onun himayesinde siyaset yapan AK Partili gönüldaşlarımızın yollarını açık etsin, yardımcıları olsun inşallah daha güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle hepinizi Allah’a emanet ediyorum.
kelimelerine yer verdi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,
Değerli il başkanım, MKYK üyemiz ve Milletvekilimiz aramızda bulunan çok değerli misafirlerimiz, belediye başkanlarımız, il ve ilçe teşkilatımız, meclis üyelerimiz Malatya’mızda teşkilatımızın her kademesinde görev alan çok değerli gönüldaşlarımız bende bugün bayram vesilesiyle bir arada bulunmuş olduğumuz Kurban Bayramı’nızı en içten dileklerimle, sevgiyle, muhabbetle tebrik ediyorum.
dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,
Ailenizle, eşrafınızla ve etrafınızla nice bayramlara sağlıkla, afiyetle ulaşmamızı Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.
ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.