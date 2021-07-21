21 Tem 2021 - 13:41- Gündem

AK Parti’de Bayramlaşma Töreni

AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla Nikah Sarayı’nda bayramlaşma programı düzenlendi. Bayramlaşmaya MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Milletvekili Hakan Kâhtalı, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten ile gençlik ve kadın kolları yönetimi, ilçe belediye başkanları, il yönetimi ve partililer katıldı.