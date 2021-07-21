Saadet Partisi Malatya İl Başkanlığında Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı. Bayramlaşma töreninde konuşan Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Osman Marasalı, “Biz bugün Hakk’ın yanında yer almakla Hakk sözü söylemekle Hakk sözü söyleyerek onun getirmiş olduğu zorluklara göğüs germekle inşallah yarınlarımızı bayram edeceğiz. İnşallah bu çocuklara daha yaşanabilir, müreffeh bir Türkiye daha yaşanabilir müreffeh bir dünya bırakacağız. Umulur ki bunun mükafatını hem bu dünyada hem de ahirette göreceğiz” dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenleyen Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Osman Marasalı, partililerle bir araya gelerek günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Konuşmasında davasına bağlı olduklarının altını çizen Marasalı, Türkiye’yi daha yaşanabilir hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Partililerin bayramını kutlayan Marasalı,

Muhterem kardeşlerim değerli Saadet Partililer hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Bayramlar, davaya olan sadakatin sonunda kazanılmış büyük günlerdir. Allah’a ibadetin ve teslimiyetin en fazla yaşandığı günlerdir. Hz. İbrahim’in o rüyayı gördükten sonra karar verme süreci ve sonrasında Hz. İsmail’i kurban etmeye gide süreç, belki bir, iki belki de bir haftaydı. Ama düşünüldüğü zaman insana bir ömürden daha fazla düşünüldüğü bir süreç olarak yansıyabilir. Bunun sonucunda kendi davasına olan bağlılığı davaya olan samimiyeti Allah’a olan teslimiyeti ve inancı bugün yaşadığımız Kurban Bayramı’nı bizlere bahşetti.

dedi.

Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Osman Marasalı sözlerine şöyle devam etti:

Bugün bizimde davaya olan sadakatimiz davaya olan bağlılığımız Allah’ın davasını ilahi kelimetullahı kendimize dava edinmemiz, başarıya ulaşmış ya da ulaşmamış hiç önemsemeden ona olan teslimiyetimiz, umulur ki yarınlarımızın kurtuluşuna yarınlarımızın bayram oluşuna vesile olur inşallah. İlk insan Hz. Adem’den bu yana gelen hak batıl mücadelesinin günümüzde bitmeyeceği, bundan sonra var olacağı kıyamete kadar da var olacağı malumunuz. Biz bugün Hakk’ın yanında yer almakla Hakk sözü söylemekle Hakk sözü söyleyerek onun getirmiş olduğu zorluklara göğüs germekle inşallah yarınlarımızı bayram edeceğiz. İnşallah bu çocuklara daha yaşanabilir, müreffeh bir Türkiye daha yaşanabilir müreffeh bir dünya bırakacağız. Umulur ki bunun mükafatını hem bu dünyada hem de ahirette göreceğiz.