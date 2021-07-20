Kurban keserken bunlara dikkat!

Merak edilen konular arasında kurban kesim vakitleri de bulunuyor. Konu hakkında kısa bir değerlendirme yapan Işıldar, “Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefilere göre bayramın 3. günü, gün batımına kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Şâfilere göre ise bayramın 4. günü, gün batımına kadar kesilebilir” dedi.

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban kesiminde dikkat edilmesi gerekenleri anlatan İl Müftüsü Veysel Işıldar,

Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla beraber iki atardamarından da en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur. Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir. Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından keskin bir bıçakla kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir. Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır. Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir

ifadelerini kullandı.

Kurbanlıklarda önemli bir konu ise kesilecek kurbanın kim tarafından ve nasıl kesileceği konusudur. Bu konu hakkında bilgi veren Müftü Işıldar,

Hayvan kesecek kişilerde bulunması gereken özellikler ise özellikle ehil kişiler olması gerekiyor. Yani kasap olmayan birinin kesimden anlamayan birisinin bu hayvanları kesmeye yönelmesi yeltenmesi ne olacaktır; hayvana eziyet olacaktır. Kesilen hayvanında hayvan hakları dikkate alınarak onlarında Allah’ın yarattığı bir canlı bizim hizmetimize bizim menfaatimize bizim istifademize sunduğu bir canlı olarak Allah’ın bizim için yarattığını hatırlayarak Allah’ın nimetini hatırlayarak onlara şefkatle yaklaşarak onlara eziyet etmeden, işte Peygamber efendimiz buyuruyor ki; işinizi çok sağlam yapın hatta kurbanınızı kestiğiniz bıçağınız çok keskin olsun ki bir dokunuşta hayvana hiç eziyet etmeden ruhunu bir an önce teslim etmesi için gerekli hassasiyeti gösterin diyor. Yine bu işi yapacak kasaplarımızın özellikle kurbanla alakalı bunu kast ederek söylüyorum ama diğerleri içinde geçerli bu işin bilgisine sahip olmaları gerekir. Yani ben kasabım demekle olmuyor, mutlaka bir eğitimin alınması gerekiyor

sözlerini kaydetti.

Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, bir hayvanı keserken önceliğin besmele olduğunu söyledi. Ayrıca hayvan etinin helal sayılabilmesi için de bunun gerekli olduğunu vurgulayan Işıldar,

Bir hayvanın etinin helal olabilmesi için normal zamanda tükettiğimiz hayvanlar içinde geçerli kurban içinde geçerli biz tükettiğimiz hayvanları keserken mutlaka Allah’ın ismiyle ‘Bismillahirrahmanirahim, Bismillahİ Allahu Ekber diyerek kesmemiz gerekiyor manası şu rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla bu işime başlıyorum demek

şeklinde konuştu.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Durumu müsait olan kişilerin kurban kesmesinin daha doğru olduğunu ifade eden Işıldar,

Kurban, akıl sağlığı yerinde, buluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka -nâmî (artıcı) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaksızın nisap miktarı mala sahip olup seferî olmayan her Müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Buna göre zikrettiğimiz şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gram altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir

kelimelerine yer verdi.

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