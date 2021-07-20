20 Tem 2021 - 12:38- Sağlık G: 20 Tem 2021 - 12:52

Kurban Bayramı klasiği, acemi kasaplar!

Malatya'da kurban keserken çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar, hastanelere akın etti. Kurban Bayramı’nın birinci gününde hastanelerin acillerinde yine bildik manzaralar oluştu.
Kurban Bayramı klasiği, acemi kasaplar! mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kurban Bayramı'nın birinci gününde bayram namazının ardından kurbanlarını kesmek isteyen vatandaşlar, kendilerini çeşitli yerlerinden yaraladı. Yakınlarının yardımıyla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen acemi kasaplar, acil serviste tedavi altına alındı.

Kurban keserken kendilerini yaraladıklarını ifade eden acemi kasaplar, tedavileri yapıldıktan sonra hastaneden ayrıldı.
# kurban bayramı, malatya, acemi kasaplar, bayram

20 Tem 2021 - 12:38 Malatya- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Bayramda nasıl beslenmeli? mask
Bayramda nasıl beslenmeli?
“Sağlığımızı Riske Atmayalım, Aşı Olalım” mask
“Sağlığımızı Riske Atmayalım, Aşı Olalım”
Diyabet Hastaları Dikkat! mask
Diyabet Hastaları Dikkat!
Mucizevi bitki: KEKİK mask
Mucizevi bitki: KEKİK
En büyük sorunumuz susuzluk mask
En büyük sorunumuz susuzluk
Turuncu renge girdik ama ‘delta’ endişesi büyüyor mask
Turuncu renge girdik ama ‘delta’ endişesi büyüyor
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL