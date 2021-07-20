20 Tem 2021 - 11:45- Gündem G: 20 Tem 2021 - 12:10

Şehitlikte duygusal anlar

Malatya'da yaşayan şehit aileleri, Kurban Bayramı’nın ilk günü Malatya Şehir Mezarlığında bulunan şehitliği ziyaret etti.
Şehitlikte duygusal anlar mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kurban Bayramı’nın ilk günü Malatya’da şehitlik ziyaretinde duygusal anlar hakimdi. Bayram namazının ardından sabah erken saatlerinde Malatya Şehir Mezarlığı’nda bulunan Şehitlikte, bu bayramda buruk geçti. Şehit yakınlarının ziyareti sırasında duygusal anlar yaşandı. Aileler, şehitlerin mezarı başında Kur’an-ı Kerim okuyarak, dualar etti.
Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Necmi İnce de Kurban Bayramı’nın birinci gününde şehitliği ziyaret edip, karanfil bırakıp dua ettiler.(İHA)
# şehitlik, malatya, bayram, kurban bayramı, aydın baruş, ercan dağdeviren

20 Tem 2021 - 11:45 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
"Hiçbir Pazarcı Çarşıda Tezgah Açmaz!" mask
"Hiçbir Pazarcı Çarşıda Tezgah Açmaz!"
Battalgazi’de kurban kesim yerleri belirlendi mask
Battalgazi’de kurban kesim yerleri belirlendi
Karakuz demir madeni özelleştirilecek mask
Karakuz demir madeni özelleştirilecek
Bayramda otobüsler ücretsiz mask
Bayramda otobüsler ücretsiz
Bakanlık Açıkladı, Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu mask
Bakanlık Açıkladı, Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu
Başkan Çınar, kurban bağışını Kızılay’a yaptı mask
Başkan Çınar, kurban bağışını Kızılay’a yaptı
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL