Yeni Malatyasporlu genç futbolculara milli davet

24-31 Temmuz tarihleri arasında Erzurum'da kamp yapacak 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı aday kadrosu belli oldu. Kadroya Yeni Malatyaspor’dan Yağız Taş ve Cevdet Deniz Aktaş davet edildi. Yeni Malatyaspor, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla genç futbolcuları tebrik etti ve başarılar diledi.

(İHA)