19 Tem 2021 - 16:46- Eğitim G: 19 Tem 2021 - 16:52

ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alıyor.
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi asgari şartları (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

19 Tem 2021 - 16:46 Malatya- Eğitim

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ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAK mask
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAK
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK
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