19 Tem 2021 - 16:17- Ekonomi G: 19 Tem 2021 - 16:21

Bakım ve onarım hizmeti alınacak

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü bakım ve onarım hizmeti alınacağını duyurdu.
Bakım ve onarım hizmeti alınacak mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Genel Makine Teçhizat Bakım Onarım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. '' ifadelerine yer verildi.

Söz konusu alımın teklif açma tarihi 9 Ağustos olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

19 Tem 2021 - 16:17 Malatya- Ekonomi

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