Kurban Bayramı Tedbirleri

Bu kapsamda Kurban Bayramı süresince genel güvenlik ve asayişin temini açısından İlçe Kaymakamlıkları, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alındı. Ayrıca, Eğitim ve Araştırma Hastanesi erişkin acil servisinde ve kadın doğum ile çocuk acil servisinde yeterli sayıda sağlık personeli bulunduruluyor.
Nöbetçi Eczaneler
20 TEMMUZ 2021 SALI
AHMET EKEN ECZANESİ AKPINAR AKKOZA OTEL YANI TELEFON:0422 326 08 37
YAKINCI ECZANESİ ÖZEL MALATYA HASTANESİ ÜSTÜ TELEFON:0422 325 49 39
ÜMİT ECZANESİ SITMAPINARI HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI TELEFON:0422 211 21 62
IŞIK ECZANESİ YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI TELEFON:0422 322 18 68
TURANCI ECZANESİ GÖZDE AKADEMİ HASTANESİ ARKASI TELEFON:0422 502 08 08
21 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA
VATAN ECZANESİ KIŞLA CAD. SİNAN OTELİ BİTİŞİĞİ TELEFON:0422 325 77 33
DÖNMEZ ECZANESİ CENGİZTOPEL CADDESİ TELEFON:0422 325 91 92
EKİN ECZANESİ ÇAVUŞOĞLU MAHALLESİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI TELEFON:0422 325 70 39
ANNEM ECZANESİ İSTASYON CAD. İSTASYON CAMİ YANI TELEFON:0422 503 05 44
TARIK ECZANESİ ÖZALPER MAHALLESİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI TELEFON:0422 211 90 04
22 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE
HİZMET ECZANESİ AKPINAR ASLANTEPE CADDESİ TELEFON:0422 324 15 10
BURCU ECZANESİ HASTANE CADDESİ ESKİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI TELEFON:0422 311 80 00
ÖZNUR ECZANESİ İNÖNÜ CADDESİ SITMAPINARI TELEFON:0422 321 37 90
KURNAZLAR ECZANESİ İSTASYON CADDESİ TCDD KARŞISI TELEFON:0422 211 00 88
ZEKİ SARAÇ ECZANESİ ÖZALPER MAHALLESİ ÖZALPER MEYDANI TELEFON:0422 502 11 11
23 TEMMUZ 2021 CUMA
ÖMÜR ECZANESİ KIŞLA CADDESİ TELEFON:0422 321 42 15
UMUT ECZANESİ MÜCELLİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI TELEFON:0422 322 88 74
NEZİH ECZANESİ SITMAPINARI GÖZDE HASTANESİ ACİL KARŞISI TELEFON:0422 321 44 93
SARIHAN ECZANESİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI TELEFON:0422 212 44 74
BÜŞRA ECZANESİ ÖZALPER MAHALLESİ ÖZALPER İLKOKULU ARKASI TELEFON:0422 211 22 00
Hava Durumu
20 Temmuz Salı-Sıcaklık: 41°C°F Yağış: yüzde 0 Nem: yüzde 14 Rüzgâr: 14 km/s
21 Temmuz Çarşamba-Sıcaklık: 39°C°F Yağış: yüzde 0 Nem: yüzde 17 Rüzgâr: 16 km/s
22 Temmuz Perşembe-Sıcaklık: 37°C°F Yağış: yüzde 0 Nem: yüzde 24 Rüzgâr: 21 km/s
23 Temmuz Cuma-Sıcaklık: 34°C°F Yağış: yüzde 0 Nem: yüzde 27 Rüzgâr: 18 km/s
İl Emniyet Müdürlüğü
155 Polis İmdat
212 55 00 Emniyet Nöbetçi Müdürlüğü
336 55 47 Trafik Ekipleri Amirliği
324 11 11 Asayiş Şube Müdürlüğü
212 55 00212 55 08 Santral
İl Jandarma Komutanlığı
156 Jandarma İmdat
341 03 10 ve 11 Santral
341 03 24 Santral
Malatya Büyükşehir Belediyesi
377 10 00 Santral
321 16 08Zabıta Amirliği
377 18 55 Daire Başkanlığı ve 153
322 79 98 ve 110 İtfaiye
237 57 90 Organize Sanayi İtfaiye
336 99 22 Yeni Sanayi İtfaiye
377 74 44 MASKİ
336 14 41 ve 188 Cenaze İşlemleri
Türk Telekom Müdürlüğü
121 Arıza
555 10 8485 (24 saat açık)
555 22 21 Nöbetçi (Güvenlik) Amirliği
Fırat Elektrik Dağıtım
377 53 00 Santral
İl Sağlık Müdürlüğü
324 83 92 Santral
3245603 3245604 3245605 – 3245606 –
3245607Santral
Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 211 80 19
Santral
Devlet Hastanesi Fırat Semt Polikliniği: 326
15 69 Santral
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.