Kurban Bayramı Tedbirleri

Bu kapsamda Kurban Bayramı süresince genel güvenlik ve asayişin temini açısından İlçe Kaymakamlıkları, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alındı. Ayrıca, Eğitim ve Araştırma Hastanesi erişkin acil servisinde ve kadın doğum ile çocuk acil servisinde yeterli sayıda sağlık personeli bulunduruluyor.

Nöbetçi Eczaneler

20 TEMMUZ 2021 SALI

AHMET EKEN ECZANESİ AKPINAR AKKOZA OTEL YANI TELEFON:0422 326 08 37

YAKINCI ECZANESİ ÖZEL MALATYA HASTANESİ ÜSTÜ TELEFON:0422 325 49 39

ÜMİT ECZANESİ SITMAPINARI HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI TELEFON:0422 211 21 62

IŞIK ECZANESİ YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI TELEFON:0422 322 18 68

TURANCI ECZANESİ GÖZDE AKADEMİ HASTANESİ ARKASI TELEFON:0422 502 08 08

21 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA

VATAN ECZANESİ KIŞLA CAD. SİNAN OTELİ BİTİŞİĞİ TELEFON:0422 325 77 33

DÖNMEZ ECZANESİ CENGİZTOPEL CADDESİ TELEFON:0422 325 91 92

EKİN ECZANESİ ÇAVUŞOĞLU MAHALLESİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI TELEFON:0422 325 70 39

ANNEM ECZANESİ İSTASYON CAD. İSTASYON CAMİ YANI TELEFON:0422 503 05 44

TARIK ECZANESİ ÖZALPER MAHALLESİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI TELEFON:0422 211 90 04

22 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE

HİZMET ECZANESİ AKPINAR ASLANTEPE CADDESİ TELEFON:0422 324 15 10

BURCU ECZANESİ HASTANE CADDESİ ESKİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI TELEFON:0422 311 80 00

ÖZNUR ECZANESİ İNÖNÜ CADDESİ SITMAPINARI TELEFON:0422 321 37 90

KURNAZLAR ECZANESİ İSTASYON CADDESİ TCDD KARŞISI TELEFON:0422 211 00 88

ZEKİ SARAÇ ECZANESİ ÖZALPER MAHALLESİ ÖZALPER MEYDANI TELEFON:0422 502 11 11

23 TEMMUZ 2021 CUMA

ÖMÜR ECZANESİ KIŞLA CADDESİ TELEFON:0422 321 42 15

UMUT ECZANESİ MÜCELLİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI TELEFON:0422 322 88 74

NEZİH ECZANESİ SITMAPINARI GÖZDE HASTANESİ ACİL KARŞISI TELEFON:0422 321 44 93

SARIHAN ECZANESİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI TELEFON:0422 212 44 74

BÜŞRA ECZANESİ ÖZALPER MAHALLESİ ÖZALPER İLKOKULU ARKASI TELEFON:0422 211 22 00

Hava Durumu

20 Temmuz Salı-Sıcaklık: 41°C°F Yağış: yüzde 0 Nem: yüzde 14 Rüzgâr: 14 km/s

21 Temmuz Çarşamba-Sıcaklık: 39°C°F Yağış: yüzde 0 Nem: yüzde 17 Rüzgâr: 16 km/s

22 Temmuz Perşembe-Sıcaklık: 37°C°F Yağış: yüzde 0 Nem: yüzde 24 Rüzgâr: 21 km/s

23 Temmuz Cuma-Sıcaklık: 34°C°F Yağış: yüzde 0 Nem: yüzde 27 Rüzgâr: 18 km/s

İl Emniyet Müdürlüğü

155 Polis İmdat

212 55 00 Emniyet Nöbetçi Müdürlüğü

336 55 47 Trafik Ekipleri Amirliği

324 11 11 Asayiş Şube Müdürlüğü

212 55 00­212 55 08 Santral

İl Jandarma Komutanlığı

156 Jandarma İmdat

341 03 10 ve 11 Santral

341 03 24 Santral

Malatya Büyükşehir Belediyesi

377 10 00 Santral

321 16 08­Zabıta Amirliği

377 18 55 Daire Başkanlığı ve 153

322 79 98 ve 110 İtfaiye

237 57 90 Organize Sanayi İtfaiye

336 99 22 Yeni Sanayi İtfaiye

377 74 44 MASKİ

336 14 41 ve 188 Cenaze İşlemleri

Türk Telekom Müdürlüğü

121 Arıza

555 10 84­85 (24 saat açık)

555 22 21 Nöbetçi (Güvenlik) Amirliği

Fırat Elektrik Dağıtım

377 53 00 Santral

İl Sağlık Müdürlüğü

324 83 92 Santral

3245603 ­3245604 ­3245605 – 3245606 –

3245607­Santral

Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 211 80 19

Santral

Devlet Hastanesi Fırat Semt Polikliniği: 326

15 69 Santral