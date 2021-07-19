“Türkiye en hızlı büyüyen ülkeler arasında olacak"

“Türkiye önemli süreçlerden geçiyor” diyen Tüfenkci, şunları söyledi:
Tabi bu süreçte birlik olmamız gerekirken maalesef muhalefet buna izin vermiyor. Muhalefet yalanlarla, iftiralarla milleti bölmeye, devleti küçük düşürmeye çalışıyor. Muhalefetinden tutun da terörle irtibatı olanlara, dünya görüşü çok farklı olanlara kadar herkes tek bir noktada birleşiyor, o da 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin ondan sonrası ne olursa olsun.' Bunun için de yalanlar üzerinden siyaset yapan bir muhalefet var.
AK Parti'nin hizmet siyaseti ile Türkiye'yi en az 4 katı büyüttüğünü ifade eden Tüfenkci,
Malatya’da sağlık açısından çığır açtık. İnönü Üniversitemiz vardı yanına Turgut Özal Üniversitemizi ve Karaciğer Enstitüsünü açtık. Büyüklük olarak dünyada ikinci, Türkiye’de üçüncü olan Onkoloji Hastanesini hizmete sunduk. 13 ilçemizin 13’üne hastane yaptık. Battalgazi’ye 300 yataklı yeni hastane yaptık. İnşallah yakın zamanda hizmete açacağız. Havaalanımızın ikinci bir terminale ihtiyacı vardı. Terminal binası yapıyoruz. Kayısının Avrupa tescilini de yaptık. 6. Bölge Teşviklerini Malatya’da uygulamaya başlattık. Yatırımcı anlamında çokça talep oldu. Yaklaşık 18 bine yakın istihdamı hayata geçirdik. Hedefimiz bu istihdamı 30 bine çıkarmak
diye konuştu.
Türkiye'nin terörle mücadelede de iyi bir başarı sağladığını aktaran Tüfenkci,
Güneyimizde oluşturulmaya çalışılan terör yuvalarının kurulmasına izin vermedik. Sınırımızın 30 km içlerinde terörle mücadele ediyoruz. Pandemi sürecinde yatırımları durdurmadık. Pandemi bitme aşamasına geldiğinde Türkiye en hızlı büyüyen 4- 5 ülke arasında olacak
diye konuştu.
(Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.