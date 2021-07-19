19 Tem 2021 - 13:49- Gündem

“Türkiye en hızlı büyüyen ülkeler arasında olacak"

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, salgın koşullarında bile yatırımları durdurmadıklarını ifade ederek, "Pandemi bitme aşamasına geldiğinde Türkiye en hızlı büyüyen 4- 5 ülke arasında olacak" dedi.