“Malatya, Türkiye’nin sağlık turizminin başkenti olsun istiyoruz”

Eski devlet hastanesi alanında 2019 yılında yapımına başlanan Battalgazi Devlet Hastanesi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 162 milyon ihale bedeliyle yapımına başlanan 300 yataklı hastane 32 yoğun bakım yatağı, 10 palyatif bakım yatağı, 10 diyaliz ünitesi, acil ve 2 bloktan oluşuyor. Hastane, bir blok zemin, bodrum ve 2 kattan, bir blok 2 kattan oluşan bodrum, zemin ve 6 kattan oluşan toplam 60 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

“BEŞ YILDIZLI BİR KONFORLA HİZMET SUNACAK”

Battalgazi Devlet Hastanesi’nin beş yıldızlı bir konforla vatandaşlara hizmet vereceğini dile getiren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, hastanenin 2022 yılında hasta kabulüne başlayacağını kaydetti.

Milletvekili Çalık, yüklenici firmanın ağustos ayı gibi geçici kabul dilekçesi vereceğini ifade ederek,

Bunun sonrasında Sağlık Bakanlığımızın kontrollerini gerçekleştirecek. Yaklaşık 2 ay gibi bir sürede değerlendirmelerini yapacaklar. Geçici kabul aşamasında bir sıkıntı olmazsa, hastanenin devri alınarak tıbbi cihazlar, diğer tefrişatını yerleştirilecek ve 2022’nin ilk ayında hasta kabulüne başlamış olacak

dedi.

19 YILDA 35 MİLYAR TL YATIRIM

Malatya’ya 19 yılda 35 milyar TL yatırımı kazandırdıklarını dile getiren Çalık, bu noktada sağlık alanında önemli yatırımlar yaptıklarını belirtti.

Milletvekili Çalık, Malatya’yı sağlık turizminin başkenti yapmak istediklerini ifade ederek,

Malatya’mıza sağlık alanında çok ciddi ve önemli yatırımlar aldık. Malatya’mızı sadece Doğu Anadolu’nun değil, Türkiye’nin sağlık turizminin başkenti olsun istiyoruz

diye konuştu.

Turgut Özal Tıp Merkezi, Karaciğer Nakil Enstitüsü, Onkoloji Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birlikte 13 ilçede hastanelerin yapıldığını dile getiren Çalık, Battalgazi’ye de 300 yataklı bir devlet hastanesini kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

EMEKSİZ’E 9 HEKİMLİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

Milletvekili Çalık, sağlık alanındaki yatırımlar kapsamında Battalgazi bölgesinde bulunan Emeksiz’e 9 hekimlik aile sağlığı merkezi yapıldığını, bu merkezin Eylül ayında tamamlanacağını aktardı.

Fırat’a 9 hekimlik aile sağlığı merkezi ile birlikte sağlıklı yaşam merkezi yapılacağını ifade eden Çalık, Battalgazi Bahçebaşı (Orduzu) 6 Hekimlik AHB, Battalgazi Beydağı (Başharık) 6 Hekimlik AHB, Battalgazi Hanımınçiftliği 9 Hekimlik AHB, Battalgazi Sıtmapınarı 9 Hekimlik AHB ile Battalgazi Yaygın 2 Hekimlik AHB’nin 2022 yatırım programı için teklif edildiğini kaydetti.