Kurbanlık etinde bilinmesi gerekenler

Kurban Bayramı’nda kurbanlık kesiminde dikkat edilmesi gereken hususları açıklayan Malatya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ergün Koşar, kurbanlık kesiminden sonra da bilinmesi gerekenleri aktardı. Koşar, kurbanlık kesildikten sonra etlerin serin bir yerde 5-6 saati geçmeyecek şekilde bekletilmesi gerektiğini ifade ederek, etlerin uzun süreli muhafazası düşünülüyorsa derin dondurucuda -18 derecede muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’de 4 günlük Kurban Bayramı süresince kesimi gerçekleştirilen hayvan sayısının bir yıl boyunca kesimi yapılan hayvanların neredeyse dörtte biri kadar olduğunu hatırlatan Koşar, bu kadar sayıda hayvanın 4 gün gibi kısa sürede nakledilmesi ve kesilmesinin, gerekli tedbirler alınmadığı ve gerekli alt yapı oluşturulmadığı takdirde, insan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre ile ilgili önemli sorunları da beraberinde getireceği uyarısında bulundu.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR 1, BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR 2 YAŞINI DOLDURMALI

“Veteriner hekim kontrolü dışında yetiştirilen, sevki yapılan, satışa sunulan ve kesilen hayvanlar, bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarının yayılma riskini arttırmakta ve bu hayvanlardan elde edilen etler insan sağlığı açısından önemli riskler oluşturmaktadır” diyen Koşar,

Bir hayvanın kurban edilebilmesi için koyun ve keçinin bir, sığır ve mandanın iki, devenin ise beş yaşını doldurmuş olması gerekir. Ancak altı ayını tamamlayan koyun bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir

dedi.

“SEVK RAPORU OLMALI”

Kurbanlık hayvanların satın alınacağı yerleri ve hayvanlar için aranacak belgeleri de dile getiren Koşar,

Kurbanlık hayvanlar, İlimizde mevcut hayvan pazarları, Kurban Hizmetleri Komisyonunca belirlenen kurbanlık satış yerlerinden veya doğrudan hayvancılık işletmesinden alınmalıdır. Buraların dışındaki yerlerden kurban alınmamalıdır. Büyükbaş hayvanlarda, hayvanın Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde olduğunu gösteren küpe, pasaport, veteriner hekim tarafından muayene edildiğini gösteren sevk raporu. Küçükbaş hayvanlarda, kulak küpeleri ve sevk raporları aranmalıdır

diye konuştu.

“ÇOK ZAYIF, GEBE HAYVAN OLMAMALI”

Koşar, kurbanlık seçiminde dikkat edilecek kuralları şöyle sıraladı:

Sığır ve manda ile koyun ve keçinin küpesinin olup olmadığına bakılmalı.

Çok zayıf, gebe ya da yeni doğum yapmış hayvanlar olmamalı.

Hayvanın kılları düzgün ve parlak, bakışları ve dış görünümü canlı olmalı.

Yüksek ateş, salyası ve gözde akıntısı olmamalı.

Pis kokulu ishali ve burun akıntısı olmamalı.

Öksürük ve nefes darlığı yaşamamalı.

Çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olmamalı.

Yara, şişlik ve ödemi olmamalı.

Cinsiyet organları ve memede kötü kokulu akıntısı bulunmamalı.

Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmelidir.

“KİRLENEN BIÇAKLAR DEZENFEKTE EDİLMELİ”

Kesimi yapılacak kurbanın askıya alınarak kesilmesinin daha doğru olduğunu belirten Koşar,

Kurbanlık hayvan kesimleri ise öncelikle kesim öncesi ve kesim sonrası veteriner hekim muayenelerinin yapıldığı Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ruhsat almış mezbaha ve kombinalarda veya kurban komisyonunca belirlenen ve geçici kesim yerleri olarak düzenlenen yerlerde yapılmalıdır. Bu imkâna sahip olmayan vatandaşlarımız kurbanlarını kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kesebilirler. Kesimler temiz ve serin yerlerde yapılmalı ve buralarda bol miktarda su bulunmalıdır. Kesim işlemi mümkün olduğunca hayvanlar askıya alınarak yapılmalıdır. Böylece kesme ve yüzme işleminin daha temiz ve daha sağlıklı bir şekilde yapılmasının yanında kanın akması da daha iyi sağlanacaktır. Ancak cadde sokak ve park gibi kamu alanlarında kurbanlık hayvan kesimleri yasaktır. Kesim yeri temiz olmalı ve akan su bulunmalıdır. Kesim yapan kişinin sağlıklı ve temiz olması gerekir. Bıçaklar sık sık temizlenmelidir. Hastalıklı doku ve organların kesimi sırasında kirlenen bıçaklar dezenfekte edilmelidir. Hayvan tutulup yatırılırken veya askıya alınırken işkence ve eziyet edilmemelidir. Kesim mümkünse askıya alarak yapılmalıdır. İç organlar, yüzme işini takiben en kısa sürede çıkarılmalıdır. Yutak boşaltılmalı, mide, bağırsak, safra ve idrar kesesi ve üreme organları çıkarılmalı, memeler karkastan uzaklaştırılmalıdır. Kesim sırasında kan, bağırsak içeriği gibi maddelerle çevrenin kirlenmesi engellenmelidir. Tüketilecek sakatatlar temiz bir şekilde çıkarılmalıdır

diye konuştu.

“ETİN ISISI DÜŞTÜĞÜNDE BUZDOLABINA KALDIRILMALI”

Koşar, kurbanlık etlerinin muhafazasının da önemine değinerek,

Kurban etleri, parçalar halinde temiz kaplara konulmalı ve önce güneş görmeyen serin bir yerde 5-6 saati geçmeyecek şekilde bekletilerek etin sıcaklığının düşmesi sağlandıktan sonra buzdolabına kaldırılmalıdır. Kurbanlık etler henüz kesim sıcaklığında iken buzdolabına poşet içinde veya hava alamayacak bir durumda büyük parçalar halinde üst üste konulursa, buzdolabı ısısı etin iç kısımlarını soğutmaya yetmez. Bu nedenle etin hava almayan kısımlarında çok kısa sürede (2. gün) bozulma ve kokuşma hatta yeşillenme görülür. Böyle kısımlar kesinlikle tüketilmemeli atılmalıdır. Kurbanlık etin dayanma süresi, kesim kalitesi ve et parçasının büyüklüğüne göre değişmekle beraber normal buzdolabı koşullarında 5 veya 6 gündür. Bu süre kıymada genellikle 3 gündür. Eğer daha uzun süreli muhafaza düşünülüyorsa etler derin dondurucuda -18 derecede muhafaza edilmelidir

ifadelerine yer verdi.