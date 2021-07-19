DEPODAKİ SU YETERSİZLİĞİNE MASKİ'DEN ÇÖZÜM YOK

Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesinde son bir haftadır akşam saatlerinde kesilen su mahalle sakinlerini canından bezdirdi.
Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günlerde yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaşlar sıkıntı yaşıyor. Yakınca Mahallesinde bir haftadır akşam saatlerinde giden su, sabah saatlerinde tekrar gelirken, vatandaşlar bu sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor.
Su kesintisinin sebebinin su depolarında yeterince su olmadığını ve tazik basılmadığı için bazı binalara suyun çıkmasının zorlaştığını söyleyen mahalle muhtarı Mevlüt Tunç,
MASKİ ile görüştük depolarımızda suyun yeterli olmadığını dile getirdik ama bir çözüm bulunamadı geri dönüş ise olmadı. Mahalle sakinlerimizden çok şikâyet alıyoruz
dedi.
Vatandaşlar depolardaki suyun yetersizliğinden kendilerinin sorumlu olmadıklarını bayramın yaklaştığını ve bu sorunları bayramda yaşamak istemediklerini dile getiren Nezaha Zekiye EROL
Depodaki suyun yetersizliği vatandaşın sorunu değildir. Maskinin yetersiz depolara su takviye etmesi gerekiyor. Kurban bayramı geldi. Bayramda da sularımız giderse büyük rezillik yaşayacağız. Yıl olmuş 2021 bizler su sıkıntısı yaşıyoruz
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.