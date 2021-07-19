DEPODAKİ SU YETERSİZLİĞİNE MASKİ'DEN ÇÖZÜM YOK

Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesinde son bir haftadır akşam saatlerinde kesilen su mahalle sakinlerini canından bezdirdi.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günlerde yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaşlar sıkıntı yaşıyor. Yakınca Mahallesinde bir haftadır akşam saatlerinde giden su, sabah saatlerinde tekrar gelirken, vatandaşlar bu sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor.

Su kesintisinin sebebinin su depolarında yeterince su olmadığını ve tazik basılmadığı için bazı binalara suyun çıkmasının zorlaştığını söyleyen mahalle muhtarı Mevlüt Tunç,

MASKİ ile görüştük depolarımızda suyun yeterli olmadığını dile getirdik ama bir çözüm bulunamadı geri dönüş ise olmadı. Mahalle sakinlerimizden çok şikâyet alıyoruz

dedi.

Vatandaşlar depolardaki suyun yetersizliğinden kendilerinin sorumlu olmadıklarını bayramın yaklaştığını ve bu sorunları bayramda yaşamak istemediklerini dile getiren Nezaha Zekiye EROL

Depodaki suyun yetersizliği vatandaşın sorunu değildir. Maskinin yetersiz depolara su takviye etmesi gerekiyor. Kurban bayramı geldi. Bayramda da sularımız giderse büyük rezillik yaşayacağız. Yıl olmuş 2021 bizler su sıkıntısı yaşıyoruz

dedi.