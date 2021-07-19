Arslantepe’de Pedallar Birincilik İçin Çevrildi

16-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen 24. Malatya Kültür Sanat ve Kayısı Festivali etkinlikleri kapsamında 1. Ulusal Arslantepe Bisiklet Yarışları ‘Arslantepe UNESCO Yolunda’ adı altında düzenlendi. Battalgazi ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Kalıcı Miraslar Listesine aday gösterilen Arslantepe Höyüğü’nde başlayan yarışma 5 kilometrelik parkurla Fuar Alanında son buldu. Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından Büyükşehir Belediye Binası alanında yapılan ödül töreniyle verildi.

24’üncü Malatya Kültür Sanat ve Kayısı Festivali etkinlikleri kapsamında, 1’inci Ulusal Arslantepe Bisiklet Yarışında dereceye giren isimler şöyle:

Bayanlar Her Yaş Grubu; 1. Fatma Demir (Malatya), 2. Kumsal Ulu (Malatya), 3. Nisanur Kodaman (Malatya),

15-18 Yaş Erkekler: 1. Muhammet Yasin Bozdemir (Erzurum), 2. Cuma Emirhan Bolat (Kahramanmaraş), 3. Teoman Timuçin (Kahramanmaraş)

19-29 Yaş Erkekler: 1. Sefa Temel (Milli Sporcu- Malatya), 2. Abdulrahim İnal (Milli Sporcu-Manisa), 3. Veysel Gülmez (Kahramanmaraş),

30-40 Yaş Erkekler:1. Bayram Eroğlu (Milli Sporcu-Kahramanmaraş),2. Mehmet Can Balcı (İzmir), 3. Mesut Sancar (Malatya)

40 Yaş ve Üzeri Erkekler: 1. Koray Dicleli (Ankara), 2. Birol Yıldız (Eskişehir), 3. Hüseyin Fidanel (Malatya)

HABER MERKEZİ