Bağışlanan kurbanlıklar 7 ülkede dağıtılacak

Bağışlanan kurbanların 7 ülkedeki mağdur ve mazlumlara yumuşak et olarak dağıtılacağını söyleyen Soylu, öte yandan yurtiçindeki ihtiyaç sahibi vatandaşların 12 aylık kavurma ihtiyacını karşılayacağız belirtti.
Kurban bağışı konusunda Malatyalılardan destek isteyen Türk Kızılayı Malatya Şubesi Başkanı Ramazan Soylu, Malatyalıların çağrılarına kulak verip, kurban bağışı konusunda önemli destek verdiklerini söyledi.
Bu akşam kurbanlık bağışını bitireceklerini açıklayan Başkan Soylu, Malatya halkının bağış konusunda kendilerini tercih ettiklerini ifade etti.
“ALLAH HAYIRLARINI KABUL ETSİN”
Kurban bağışlarını 7 ülkedeki mağdur ailelere dağıtacaklarını dile getiren Soylu,
Biz kurban bağışı bulunan bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin. Biz verdikleri kurban bağışını 7 ülkedeki mağdur ve mazlumlara yumuşak et olarak dağıtacağız. Ayrıca yurtiçindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kavurma yaparak onların 12 aylık kavurma ihtiyacını karşılayacağız
diye konuştu.
KAN BAĞIŞI NOKTALARI AÇIK OLACAK
Öte yandan bayram günlerinde de kan bağışı noktalarının açık olacağını hatırlatan Soylu,
Kan bağışlarını Bayram süresince toplamaya devam edeceğiz. Kan bağışı noktalarımız bu anlamda açık olacak. Kan bağışı bulunmak isteyen vatandaşlarımız Sağlık İl Müdürlüğü yanındaki, Fuzuli Caddesi’ndeki ve Eski Belediye meydanındaki kan bağışı noktalarımıza gelip rahatlıkla kan bağışında bulunabilirler
ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.