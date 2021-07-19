19 Tem 2021 - 12:17- Gündem G: 19 Tem 2021 - 12:24

Bağışlanan kurbanlıklar 7 ülkede dağıtılacak

Kurban bağışı konusunda Malatyalılara teşekkür eden Türk Kızılayı Malatya Şubesi Başkanı Ramazan Soylu, bugün saat 17.00’e kadar kurban bağışı almaya devam edeceklerini kaydetti.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
Bağışlanan kurbanlıklar 7 ülkede dağıtılacak mask

Bağışlanan kurbanların 7 ülkedeki mağdur ve mazlumlara yumuşak et olarak dağıtılacağını söyleyen Soylu, öte yandan yurtiçindeki ihtiyaç sahibi vatandaşların 12 aylık kavurma ihtiyacını karşılayacağız belirtti.

Kurban bağışı konusunda Malatyalılardan destek isteyen Türk Kızılayı Malatya Şubesi Başkanı Ramazan Soylu, Malatyalıların çağrılarına kulak verip, kurban bağışı konusunda önemli destek verdiklerini söyledi.

Bu akşam kurbanlık bağışını bitireceklerini açıklayan Başkan Soylu, Malatya halkının bağış konusunda kendilerini tercih ettiklerini ifade etti.

“ALLAH HAYIRLARINI KABUL ETSİN”

Kurban bağışlarını 7 ülkedeki mağdur ailelere dağıtacaklarını dile getiren Soylu,

Biz kurban bağışı bulunan bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin. Biz verdikleri kurban bağışını 7 ülkedeki mağdur ve mazlumlara yumuşak et olarak dağıtacağız. Ayrıca yurtiçindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kavurma yaparak onların 12 aylık kavurma ihtiyacını karşılayacağız

diye konuştu.

KAN BAĞIŞI NOKTALARI AÇIK OLACAK

Öte yandan bayram günlerinde de kan bağışı noktalarının açık olacağını hatırlatan Soylu,

Kan bağışlarını Bayram süresince toplamaya devam edeceğiz. Kan bağışı noktalarımız bu anlamda açık olacak. Kan bağışı bulunmak isteyen vatandaşlarımız Sağlık İl Müdürlüğü yanındaki, Fuzuli Caddesi’ndeki ve Eski Belediye meydanındaki kan bağışı noktalarımıza gelip rahatlıkla kan bağışında bulunabilirler

ifadelerini kullandı.

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19 Tem 2021 - 12:17 Malatya/ Battalgazi- Gündem

Muhabir Mutlu Sarıgül

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