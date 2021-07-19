Camide bayram namazı kılınacak mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı 81 ilin bayram namazı saatlerini resmi site üzerinden erişime açtı. Bunun üzerine bayram namazının camilerde kılınacağı belirtildi. Buna göre, Malatya’da bayram namazı 05.52’de kılınacak.

Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramına erişmenin mutluluğu içerisindeyiz. Koronavirüs nedeniyle her ne kadar sarılmayı unutsak da bu bayramı normalleşme süreci içerisinde geçireceğiz. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayramlar; küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerindendir. Bayramların diğer bir güzel yanı da kaynaşmaya, dayanışmaya, yardımlaşmaya ve sevgiye vesile olmasıdır. Bu nedenle bayramda küskünlerin barışması oldukça önemlidir.

Bayram namazı için hazırlıklar başlarken, camilerde bayram namazı için tüm Müslümanlar heyecanlı bekleyişe geçti.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Ramazan Bayramı namaz saatlerini açıkladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram namazının kılınıp kılınmayacağına dair Diyanet İşleri Bakanlığı 81 ilin bayram namazı saatlerini resmi site üzerinden erişime açtı. Buna göre, Malatya’da bayram namazı 05.52’de kılınacak.

Bayram namazı 2 rekâttır. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın ilk günü kılınır. Namazdan sonra bayram hutbesi okunur. Bayram namazları cemaatle birlikte camilerde kılınır.

İlk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" denilerek Bayram namazına niyet edilir.

İmamla birlikte tekbir alınır ve bu birinci tekbirdir. Bu tekbirle birlikte namaza durulur. Sübhaneke duası okunur ve sübhaneke duasının ardından imamla birlikte 3 defa bayram tekbiri alınır.

Birinci tekbirde eller kaldırılır, tekbir alınır ve eller yana salınır. İkinci kez tekbir alınır ve eller yana salınır. Üçüncü tekbirde de eller kaldırılır, tekbir alınır ve eller bağlanır.

İmam, sessizce "Euzü Besmele"yi okur ve açıktan sesli olarak Fatihe suresini ve bir sureyi daha okur. Cemaat ise bir şey okumadan dinler. Okuyuş bittikten sonra tekbir alınır ve rükûya gidilir.

Bu tekbir, ilk rekatta alınan tekbirlerin beşincisidir. Rükû ve secdeden sonra ikinci rekata kalkılır.

İkinci rekatta imam, yine Fatiha suresini ve bir sureyi daha açıktan sesli olarak okur, cemaat okumaz. Sonra imamla ikinci rekatın bayram tekbirleri alınır.

Birinci tekbirde eller kaldırılır, yana salınır. İkinci tekbirde eller kaldırılır, yana salınır. Üçüncü tekbirde eller kaldırılır, yana salınır. Dördüncü tekbirde eller kaldırılmaz ve rükûya gidilir. Rükû ve secdeden sonra oturulur. Oturuşta "Ettehiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena" duaları okunur. Sonrasında da imamla birlikte selam verilir.

Selamın ardından imam, bayram hutbesini okumak üzere minbere çıkar. Tesbih ve dualardan sonra bayram namazı tamamlanmış olur.