"Hiçbir Pazarcı Çarşıda Tezgah Açmaz!"

İşportacıların yaptıkları olumsuz davranışların sorumluluğunu pazarcılara mal edildiğini belirten Emre, “Biz bu durumdan çok rahatsızız. Müşteriye yapılan yanlış, satılan ayıplı malların bedelini pazarcılar ödüyor ve biz bunlarla anılmak istemiyoruz” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda özellikle bayramlara yakın zamanlarda ve Arefe günlerinde sokak, cadde ve çarşı merkeze tezgâh kuran işportacılarla ilgili şikâyetlerini dile getiren pazarcı esnafları, bu yılki Kurban Bayramı’nda da işportacıların tezgâh açmasını istemiyorlar. Sattıkları mallarla ve yaptıkları olumsuz davranışların sorumluluğunun kendilerine mal edilmesini istemediklerini BUSABAH gazetesine konuşarak açıklayan Malatya Seyyar Pazarcıları Odası Başkanı Ümit Emre, kısa bir değerlendirme yaptı.

Bütün bayramlarda, Arefe günlerinde korsan pazarcıların ortaya çıktığını dile getiren Emre, dükkânların, marketlerin, mağazaların önünde, bütün cadde ve sokaklarda işportacıların bulunduğunu söyledi.

“PAZARCILAR ÇARŞIYA TEZGÂH AÇMAZ”

Pazarcıların hiçbir zaman çarşı merkeze, sokak ve caddelere tezgâh açmayacağını dile getiren Emre, şunları kaydetti:

Bütün pazarcılarım hiçbir zaman çarşı içerisinde tezgâh açmazlar. Benim neredeyse 200-250 tane tezgâhım var, ayakkabıcı, zücaciye ve bijuteri gibi, bunlarda kendi tezgâhları dışına çıkmazlar. Benim esnaflarımdan toplasınız 15-20 tanesi çarşıya tezgâh açmaz. Ama çarşının tamamında binlerle ifade edeyim, işportacı tezgâhları var. Bu tezgâhların kim olduğu belli olmayan, para aklamadan tutun da sahte para verenlere kadar kişilerden de oluşabiliyor, bir olumsuzluk yaşandığın zaman hemen pazarcılardan şüphe ediliyor. Biz bu durumdan çok rahatsızız. Müşteriye yapılan yanlış, satılan ayıplı malların bedelini pazarcılar ödüyor ve biz bunlarla anılmak istemiyoruz. Bu yıl çarşı, sokak ve caddelere ‘işportacılar tezgâh açmayacak’ sözü vardı. Bu sözde durulursa hem pazarcı esnafları hem de çarşıdaki esnaflar için çok iyi olur.