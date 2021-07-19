19 Tem 2021 - 11:27- Gündem G: 19 Tem 2021 - 11:33

“Suyumuz sürekli kesiliyor”

Konak Su Mahallesi sakinleri içme sularının sürekli kesildiğini iddia ederek, MASKİ’den konuyla ilgili yardım istediklerini ifade ettiler.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
“Suyumuz sürekli kesiliyor” mask

Konak Su Mahallesi Yenibahçe Sokak ve civarında sürekli içme suyunun kesildiğini iddia eden vatandaşlar, sorunun çözülmesini istiyor. Mahalle sakinleri, yaşadıkları sorunun giderilmesi için destek istiyorlar.

Mahalle sakinleri Şemsettin ve Yusuf Açıkgöz, Konak Su Mahallesi Yenibahçe Sokak ve civarında sürekli olarak su kesintisi yaşadıklarını ifade ederek,

Yaklaşık bir aydır herhangi bir çözüm bulunmadı. Bu noktada MASKİ’den yardım istiyoruz. Bölgedeki insanların uzun zamandır yaşadıkları bu sorunun kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması gerekiyor. Suyun kaynağına bu kadar yakın bir bölgede olmamıza rağmen sudan mahrum olmamız anlaşılır gibi değil

dediler.
# malatya, su kesintisi, malatya konak

19 Tem 2021 - 11:27 Malatya/ Yeşilyurt- Gündem

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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