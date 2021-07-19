“Suyumuz sürekli kesiliyor”

Konak Su Mahallesi Yenibahçe Sokak ve civarında sürekli içme suyunun kesildiğini iddia eden vatandaşlar, sorunun çözülmesini istiyor. Mahalle sakinleri, yaşadıkları sorunun giderilmesi için destek istiyorlar.
Mahalle sakinleri Şemsettin ve Yusuf Açıkgöz, Konak Su Mahallesi Yenibahçe Sokak ve civarında sürekli olarak su kesintisi yaşadıklarını ifade ederek,
Yaklaşık bir aydır herhangi bir çözüm bulunmadı. Bu noktada MASKİ’den yardım istiyoruz. Bölgedeki insanların uzun zamandır yaşadıkları bu sorunun kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması gerekiyor. Suyun kaynağına bu kadar yakın bir bölgede olmamıza rağmen sudan mahrum olmamız anlaşılır gibi değil
dediler.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.