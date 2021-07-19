19 Tem 2021 - 11:06- Spor G: 19 Tem 2021 - 11:19

Bilardoda Ödüller Sahiplerini Buldu

2021 faaliyet takviminde yer alan ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 3 Bant Bilardo Müsabakaları’ dün oynanan final karşılaşmalarıyla tamamlandı. 13-18 Temmuz tarihleri arasında 86 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Ömer Ali Delibaş
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Bilardoda Ödüller Sahiplerini Buldu mask
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Malatya Bilardo İl Temsilciliği’nin 2021 yılı faaliyet programında yer alan ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 3 Bant Bilardo Müsabakaları’ sona erdi. Final müsabakalarında 1. Celal Atabey, 2. Aykut Ertunç, 3. Mehmet Türk, 4. Ömer Faruk Serçe 5. Alaattin Ağralı oldu.

Turnuvayla sonunda değerlendirmede bulunan Bilardo Malatya İl Temsilcisi Murat Bayram,

Malatya’da 150 lisanslı bilardo sporcumuz var. Bilardoyu her geçen gün Malatya’da daha üst seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz. Bilardo artık okul sporlarına da girdi. İnşallah 2022 yılında bilardo okullarda seçmeli ders olarak karşımıza çıkacak. Bilardonun olimpik spor olması için Güney Kore ve Almanya çok büyük uğraşlar veriyor. Bilardo yakında olimpik spor olarak kabul edilecek. Hem bedenen hem zihnen bilardo ilgi gören bir spor. Herkesi bilardo oynayama davet ediyorum. Gençleri tabletten, cep telefonundan zararlı alışkanlıklardan ve internetten uzaklaştıracak, spor yapmaya daha yatkın olmalarını sağlayabilecek bir spor branşıdır. Öğrenmek isteyen herkese her türlü desteği veriyoruz

ifadelerini kullandı.

Malatya’nın bilardoda koordinatör il olarak seçildiğini kaydeden Murat Bayram, “Bölgemizde bulunan 9 il Malatya’ya bağlandı. Spor salonumuz, özel beden eğitimi spor tesisi olarak Celil Atabey’in koordinatörlüğünde hizmet vermektedir. Bölge şampiyonalarımız, federasyon etkinlikleri olarak Malatya’da yapılacak” dedi.

Habere ait video linki https://youtu.be/Ss6NPPmTa2M

# malatya, bilardo, , 3 bant, ödül

19 Tem 2021 - 11:06 Malatya/ Battalgazi- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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