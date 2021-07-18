Bu Takım Farklı!

Müsabakanın ilk golü 18. dakikada Rahman Buğra Çağıran’dan geldi. Maça hızlı başlayan sarı kırmızılı ekibin ikinci golünü kaptan Adem Büyük 37. dakikada kaydederken ilk yarı Kubilay Kanatsızkuş’un 40. dakikada attığı golle 3-0 sona erdi. Geçen yıl Süper Lig’de 16 gole imza atan Gaziantep Futbol Kulübü oyuncusu Alexandru Maxim, müsabakanın 60. dakikasında sahneye çıkarak skoru 3-1’e getirdi. Bu golden yaklaşık 8 dakika sonra sahneye Yeni Malatyaspor’un 4 yıllığına kadrosuna kattığı Ganalı oyuncu Benjamin Tetteh çıktı ve skoru 4-1’e taşıdı. 78. dakikada yeniden sahne alan Tetteh kendisinin ikinci takımının beşinci golünü kaydetti.

Öte yandan Yeni Malatyaspor’un sezonun ilk hazırlık maçı niteliğinde çıktığı karşılaşmada sosyal medya hesaplarından ilk onbir kadrosunun paylaşılmaması büyük tepki topladı. Gaziantep Futbol Kulübü sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kırmızı siyahlıların Günay Güvenç, Papy Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Alin Tosca, Jefferson, Nouha Dicko, Pawel Olkowski, Doğan Erdoğan, H. İbrahim Pehlivan, Angelo Sagal, ve Alexandru Maxim onbiriyle sahaya çıktığı bildirilirken, Yeni Malatyaspor sosyal medyası yine sınıfta kaldı.