Stevie Mallan Yeni Malatyaspor'da!

Süper Lig’de sezonun sona ermesiyle İskoçya ekibi Hibernian kulübüne geri dönen Stevie Mallan yeni sezonda da Yeni Malatyaspor’un formasını giyecek. Sarı kırmızılılar 25 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer | Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız." denildi.