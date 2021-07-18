18 Tem 2021 - 10:34- Spor G: 18 Tem 2021 - 10:40

Stevie Mallan Yeni Malatyaspor'da!

Süper Lig’de güçlü ve alternatifli bir kadroyla mücadele etmek isteyen Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh’ten sonra Stevie Mallan’ı yeniden renklerine bağladı.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
Stevie Mallan Yeni Malatyaspor'da! mask

Süper Lig’de sezonun sona ermesiyle İskoçya ekibi Hibernian kulübüne geri dönen Stevie Mallan yeni sezonda da Yeni Malatyaspor’un formasını giyecek. Sarı kırmızılılar 25 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer | Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız." denildi.
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18 Tem 2021 - 10:34 Malatya/ Battalgazi- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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