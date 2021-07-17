17 Tem 2021 - 18:02- Eğitim G: 17 Tem 2021 - 18:06

ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK

Haliç Üniversitesi 86 Öğretim Üyesi alıyor.
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

17 Tem 2021 - 18:02 Malatya- Eğitim

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