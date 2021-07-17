Mobbing iddialarına tepki gösterdiler

Malatya 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi’nin, sağlık çalışanlarına mobbing küfürlü hakaretlerde bulunma ve çalışanlara baskı yapılması iddialarına Şehit Gazi Sen Sağlık ve Türk Sağlık Sen Malatya Şubesi tepki gösterdi. Şehit Gazi Sen Sağlık Genel Başkanı Ahmet Adıyaman, iddiayı ortaya atan sendikanın önceki dönemlerde idare üzerinde baskı kurarak, usulsüz taleplerde bulunduğunu söyledi. Bu dönemde istedikleri otoriteyi kuramadıkları için başhekime çamur atıldığını iddia etti.

Sağlık Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, Malatya 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi Başhekiminin 112 personeline yönelik mobbing iddialarını gündeme getirmişti. İddialar üzerine Şehit Gazi Sen Sağlık ve Türk Sağlık Sen Malatya Şubesi 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi önünde bir araya gelerek, iddiaların asılsız olduğunu savundular. Acil Komuta Kontrol Merkezi önünde toplanan sendikalılar iddiaları yalanladı.

112 Acil Komuta Kontrol Merkezi’nde toplamda 520 kişinin çalıştığını ve 8 kişinin yaptığı açıklamanın geneli yansıtmadığını söyleyen Ahmet Adıyaman, iddiaları kabul etmeyerek, başhekim görevini en iyi şekilde yürüttüğünü dile getirdi. Mobbing açıklamasını yapan sendikaya eleştirilerini yönelten Adıyaman,

Bugün burada toplanma sebebimiz haksız bir iftiradan rahatsız olmamız, haksızlığa sessiz kalamayışımızdır. Dün yazılı basında yer alan bir haberde ‘malum sendikanın Malatya 112 başhekimi hakkında gerçeği yansıtmayan, iftira dolu ve mesnetsiz iddiaları’ yer almıştır. Bu yalanların arkasındaki kötü amacı görüyoruz ve kınıyoruz. Malatya 112 başhekimi göreve başladıktan sonra yaptığı sistemsel değişimlerle, usulsüz görevlendirmelerin sonlandırılmasıyla, mesai sistemine şeffaflık getirmesiyle, çalışma ortamındaki fiziksel şartların iyileştirilmesiyle ve personelin moral ve motivasyonunu yükseltmesiyle tüm sağlık çalışanlarının takdirini kazanmıştır. Malum sendika önceki dönemlerde idare üzerinde baskı kurarak usulsüz taleplerde bulunup karşılığını alabilmekteydiler. Başhekimimizin dik duruşuyla malum sendikanın baskıları boşa çıkmış, usulsüz talepleri karşılık bulamamıştır. Malum sendika yapmış olduğu yalan açıklamalarla bu sefer baltayı taşa vurmuştur. Personelin takdirini kazanmış olan başhekime atılan çamur tutmamıştır. 112 çalışanları bugün burada başhekimimize atılan iftiralara tepkilerini göstermek için toplanarak haksızlığa karşı birlik ve beraberliklerini en güzel şekilde göstermişlerdir. Personelin hakkını savunduğunu iddia edip arka planda personel üzerinden kendi çıkarları için rant sağlayan malum sendikaya üye olan arkadaşlarımızın istifa ederek tepkilerini ortaya koymalarını temenni etmekteyiz. Şehit gazi sen sağlık genel başkanı Ahmet Adıyaman olarak bütün sağlık çalışanlarımızın ve liyakat sahibi yöneticilerimizin yanında olacağımı belirtir, dik duruşunuzdan dolayı hepinize teşekkür ederim

dedi.