İCRADAN SATILIK AKARYAKIT İSTASYONU

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 136 Ada, 9 Parsel, CUMHURIYET ÖRNEKKÖY Mahalle/Köy, PETROL OFİSİ SATIŞ İSTASYONU taşınmaz. Taşınmaz 3 hisseli olup, tüm hisseler işbu dosyamızdan satışı yapılacaktır. Taşınmaz Malatya Büyükşehir Yeşilyurt Merkez İlçe Belediyesi imar planı içerisinde bulunmaktadır. Her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden azami ölçede faydalanmaktadır. Taşınmaz imara uygun yapılmış karayolu güzergahı üzerinde faal olan akaryakıt satış istasyonudur.'' ifadelerine yer verildi.
Muhammen bedeli 2.762.200 ₺ olan akaryakıt istasyonunun ilk satış günü 21 Eylül olarak belirtildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.