İCRADAN SATILIK AKARYAKIT İSTASYONU

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, 136 Ada, 9 Parsel, CUMHURIYET ÖRNEKKÖY Mahalle/Köy, PETROL OFİSİ SATIŞ İSTASYONU taşınmaz. Taşınmaz 3 hisseli olup, tüm hisseler işbu dosyamızdan satışı yapılacaktır. Taşınmaz Malatya Büyükşehir Yeşilyurt Merkez İlçe Belediyesi imar planı içerisinde bulunmaktadır. Her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden azami ölçede faydalanmaktadır. Taşınmaz imara uygun yapılmış karayolu güzergahı üzerinde faal olan akaryakıt satış istasyonudur.'' ifadelerine yer verildi.

Muhammen bedeli 2.762.200 ₺ olan akaryakıt istasyonunun ilk satış günü 21 Eylül olarak belirtildi.

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