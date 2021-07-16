YMS’de sağ bek takviyesi

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da alternatifli kadro oluşturmaya yönelik arayışlar sürüyor. Bugüne kadar Cengizhan Akgün, Rayane Aabid, Oussama Haddadi, Taha Gür ve Benjamin Tetteh’i renkerine bağlayan sarı kırmızılılar son olarak TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor forması giyen Mert Örnek’i 3 yıllığına kadrosuna kattı. Mert Örnek, İstanbul’da başkan Adil Gevrek’in ofisinde gerçekleşen imza töreninde kendisini sarı kırmızılı kulübün futbolcusu yapan sözleşmeye imza attı. Bursaspor altyapısından yetişen 25 yaşındaki oyuncu Sancaktepe Belediyespor, Giresunspor ve Balıkesirspor kulüplerinin formalarını giydi.