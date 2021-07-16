Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da alternatifli kadro oluşturmaya yönelik arayışlar sürüyor. Bugüne kadar Cengizhan Akgün, Rayane Aabid, Oussama Haddadi, Taha Gür ve Benjamin Tetteh’i renkerine bağlayan sarı kırmızılılar son olarak TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor forması giyen Mert Örnek’i 3 yıllığına kadrosuna kattı. Mert Örnek, İstanbul’da başkan Adil Gevrek’in ofisinde gerçekleşen imza töreninde kendisini sarı kırmızılı kulübün futbolcusu yapan sözleşmeye imza attı. Bursaspor altyapısından yetişen 25 yaşındaki oyuncu Sancaktepe Belediyespor, Giresunspor ve Balıkesirspor kulüplerinin formalarını giydi.
16 Tem 2021 - 17:32- Gündem Güncelleme: 16 Tem 2021 - 17:35
YMS’de sağ bek takviyesi
Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor Kulübü, son olarak Balıkesirspor’da forma giyen sağ bek Mert Örnek’i renklerine bağladı.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.