16 Tem 2021 - 17:32- Gündem G: 16 Tem 2021 - 17:35

YMS’de sağ bek takviyesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor Kulübü, son olarak Balıkesirspor’da forma giyen sağ bek Mert Örnek’i renklerine bağladı.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
YMS’de sağ bek takviyesi mask

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da alternatifli kadro oluşturmaya yönelik arayışlar sürüyor. Bugüne kadar Cengizhan Akgün, Rayane Aabid, Oussama Haddadi, Taha Gür ve Benjamin Tetteh’i renkerine bağlayan sarı kırmızılılar son olarak TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor forması giyen Mert Örnek’i 3 yıllığına kadrosuna kattı. Mert Örnek, İstanbul’da başkan Adil Gevrek’in ofisinde gerçekleşen imza töreninde kendisini sarı kırmızılı kulübün futbolcusu yapan sözleşmeye imza attı. Bursaspor altyapısından yetişen 25 yaşındaki oyuncu Sancaktepe Belediyespor, Giresunspor ve Balıkesirspor kulüplerinin formalarını giydi.
# Mert Örnek, yeni malatyaspor
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16 Tem 2021 - 17:32 Malatya- Gündem

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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