Yeni Malatyaspor ile Umut Bulut Arasında Uyuşmazlık

Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor’a transfer olan Umut Bulut’un alacaklarından dolayı Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna (UÇK) gittiği ortaya çıktı. 38 yaşındaki oyuncunun başvurusu sonrası sarı kırmızılı kulüp UÇK kararına tahkime giderek itirazda bulundu. İtiraz dilekçesini inceleyen tahkim kurulu Yeni Malatyaspor’un itirazını oybirliğiyle reddederek UÇK kararını onadı. TFF tarafından yapılan açıklamada,
Yeni Malatya Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Umut Bulut ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 01.05.2021 tarih ve E.2021/148 - K.2021/179 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,
denildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.