16 Tem 2021 - 17:27- Spor G: 16 Tem 2021 - 17:32

Yeni Malatyaspor ile Umut Bulut Arasında Uyuşmazlık

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu 15 Temmuz 2021 günlü (57) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aldığı kararları kamuoyuyla paylaştı. Kurul, Yeni Malatyaspor’un Umut Bulut ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin sarı kırmızılı kulübün Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna (UÇK) yaptığı itirazı reddetti.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
Yeni Malatyaspor ile Umut Bulut Arasında Uyuşmazlık mask

Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor’a transfer olan Umut Bulut’un alacaklarından dolayı Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna (UÇK) gittiği ortaya çıktı. 38 yaşındaki oyuncunun başvurusu sonrası sarı kırmızılı kulüp UÇK kararına tahkime giderek itirazda bulundu. İtiraz dilekçesini inceleyen tahkim kurulu Yeni Malatyaspor’un itirazını oybirliğiyle reddederek UÇK kararını onadı. TFF tarafından yapılan açıklamada, 

Yeni Malatya Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Umut Bulut ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 01.05.2021 tarih ve E.2021/148 - K.2021/179 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

denildi.
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16 Tem 2021 - 17:27 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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