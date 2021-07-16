Doğalgaz dönüşüm işi yaptırılacaktır

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''AKÇADAĞ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ VE DOĞANŞEHİR ŞEHİT SUBUTAY SÜKUT ANDİMAM HATİP LİSESİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.'' ifadeleri yer aldı.

Açık ihale usulü yapılacak olan işin teklif açma tarihi 3 Ağustos olarak belirtildi.

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