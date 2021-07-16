16 Tem 2021 - 17:04- Ekonomi G: 16 Tem 2021 - 17:14

Doğalgaz dönüşüm işi yaptırılacaktır

Akçadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Ve Doğanşehir Şehit Subutay Sükut And İmam Hatip Lisesi Doğalgaz Dönüşüm İşi yaptırılacaktır.
Doğalgaz dönüşüm işi yaptırılacaktır mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''AKÇADAĞ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ VE DOĞANŞEHİR ŞEHİT SUBUTAY SÜKUT ANDİMAM HATİP LİSESİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.'' ifadeleri yer aldı.

Açık ihale usulü yapılacak olan işin teklif açma tarihi 3 Ağustos olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız... 

16 Tem 2021 - 17:04 Malatya- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Haziran’da bin 161 konut satıldı mask
Haziran’da bin 161 konut satıldı
Belediyeye ait taşınmazlar satılacak! mask
Belediyeye ait taşınmazlar satılacak!
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK
İCRADAN SATILIK DAİRE mask
İCRADAN SATILIK DAİRE
6 ayda 5 milyon dolarlık çekirdek ihracatı mask
6 ayda 5 milyon dolarlık çekirdek ihracatı
DHMİ Personel Alacak mask
DHMİ Personel Alacak
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL