16 Tem 2021 - 16:58- Ekonomi G: 16 Tem 2021 - 17:01

İletişim Başkanlığından İletişim Uzman Yardımcısı Alımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 30 İletişim Uzman Yardımcısı istihdam edecek. Müracaat şartlarını taşıyan tüm adaylar “ön eleme yazılı yarışma” sınavına davet edilecek.
İletişim Başkanlığından İletişim Uzman Yardımcısı Alımı mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''(1)    İletişim Uzman Yardımcısı unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı otuz (30) adettir. Giriş sınavını kazananların atamaları GİH sınıfından 8 ve 9’uncu derece kadrolara yapılacaktır.
(2)    Sınavın tüm aşamaları Ankara’da yapılacaktır.
(3)    Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, 27/11/2018 tarihli ve 30608 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “İletişim Uzmanlığı Yönetmeliği”nde yer almaktadır. Yönetmeliğe Başkanlık resmi internet sitesi (www.iletisim.gov.tr) üzerinden erişilmesi mümkündür.'' ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

16 Tem 2021 - 16:58 Malatya- Ekonomi

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