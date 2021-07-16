16 Tem 2021 - 16:34- Spor G: 16 Tem 2021 - 16:38

YMS’de Mallan Tamam Sırada Yerli Santrafor Var!

Süper Lig’de güçlü ve alternatifli bir kadroyla mücadele etmek isteyen Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh’ten sonra Stevie Mallan’ı yeniden renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İskoçya ligi ekibi Hibernian ile bonservisi konusunda anlaşamaya varılan Stevie Mallan’ın imza atmak için bir kaç gün içerisinde Türkiye’ye geleceği öğrenildi.

Ömer Ali Delibaş
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YMS’de Mallan Tamam Sırada Yerli Santrafor Var! mask

Süper Lig’de sezonun sona ermesiyle İskoçya ekibi Hibernian kulübüne geri dönen Stevie Mallan yeni sezonda da Yeni Malatyaspor’un formasını giyecek. Sarı kırmızılı yönetimin Hibernian’da 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun bonservisinin alınması için başlattığı görüşmelerin mutlu sonla tamamlandığı Mallan’ın birkaç gün içinde Türkiye’ye geleceği öğrenildi. İskoç kulübüyle antrenmanlara çıkan ve 3 hazırlık karşılaşmasında forma giyen Stevie Mallan, Yeni Malatyaspor’un Bolu kampına hazır şekilde dahil olacak. Doğu Anadolu ekibinin Mallan için düşük bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Yeni sezon hazırlık kampını Bolu’da sürdüren Malatya ekibinde yönetim İrfan Buz’un raporu doğrultusunda listelerinde yer alan oyuncuları kadrolarına katmak için yoğun mesai harcıyor. Yönetimin bir süredir kadrosuna katmak için görüşmede bulunduğu eski oyuncusu Aboubakar Kamara ve Famara Diedhiou transferlerinden vazgeçtiği öğrenildi. İki yıldız futbolcunun yüksek maaş istemesinden dolayı görüşmelerin sonlandığı belirtildi. Ayrıca yerli santrafor arayışlarına hız veren sarı kırmızılı yönetim, Güven Yalçın için Beşiktaş ve Sinan Gümüş için Fenerbahçe kulübü yetkilileriyle görüşmelere devam ediyor.

YERLİ SANTRAFOR İÇİN İKİ ADAY

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Sinan Gümüş’ün kiralık olarak Yeni Malatyaspor’a dahil olması için sarı lacivertlilerin kapısını çalan yönetimin genç oyuncu için teklifte bulundu. Güncel piyasa değeri bir milyon 100 bin Euro olan Gümüş, daha önce Genoa, Antalyaspor, Stuttgart ve Galatasaray’ın formalarını giydi. 2020-2021 sezonunda Antalyaspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Almanya doğumlu 27 yaşındaki oyuncu, Süper Lig’de 103 karşılaşmada forma giydi.

Yeni Malatyaspor yönetimi Beşiktaş'ta yeni sezonda kiralanması gündemde olan Güven Yalçın için harekete geçti. Siyah beyazlı kulüple bir yıllık sözleşmesi bulunan Güven Yalçın’ın kiralanması yönünde girişimde bulunan Doğu Anadolu ekibinin Beşiktaşlı yöneticilere teklif götürdüğü belirtildi. Beşiktaş’ta beklenen performansı gösteremeyen Yalçın’ın yeni sezonda kiralanması yönünde karar alınması transferin gerçekleşmesi için olumlu karşılanırken sonucun birkaç gün içerisinde netliğe kavuşması bekleniyor.

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16 Tem 2021 - 16:34 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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