Bakanlık Açıkladı, Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, dövizle ve bedelli askerlik başvuru duyurusunu bugün yayınladı. Duyuruda,

Açıklanan memur aylık katsayısına göre 01 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında bedelli askerlik hizmeti kapsamında yükümlülerce ödenecek bedel miktarı 43.151,28 Türk lirası olarak, dövizle askerlik hizmeti kapsamından ödenecek döviz miktarı ise 43.151,28 Türk lirasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parası olarak yükümlülerin başvuruları esnasında konsolosluklarınca bildirilecektir.

ifadelerine yer verildi.

1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulan bedelli askerlik başvuru işlemlerine e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerince, dövizle askerlik başvuru ve ödeme işlemlerine ise dış temsilciliklerce yeniden başlandığı ifade edildi.