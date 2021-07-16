16 Tem 2021 - 13:54- Asayiş

‘Yaşam İçin Kısa Bir Mola’

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından “Yaşam İçin Kısa Bir Mola” projesi kapsamında oluşturulan yaşam tünelinde sürücü ve yolculara yönelik bilgilendirme yapıldı.