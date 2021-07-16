16 Tem 2021 - 13:54- Asayiş G: 16 Tem 2021 - 13:56

‘Yaşam İçin Kısa Bir Mola’

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından “Yaşam İçin Kısa Bir Mola” projesi kapsamında oluşturulan yaşam tünelinde sürücü ve yolculara yönelik bilgilendirme yapıldı.
‘Yaşam İçin Kısa Bir Mola’ mask

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme kapsamında; trafik kuralları, emniyet kemeri, öncelik hayatın öncelik yayanın konularında görsel olarak bilgilendirme faaliyeti icra edildi.

Sürücü ve yolcular, yapılan uygulamadan memnun olduklarını ifade ettiler.

(Haber Merkezi)
# trafik ekipleri, emniyet kemeri, malatya
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16 Tem 2021 - 13:54 Malatya- Asayiş

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