SON ANDA KAMYONETTEN ATLADILAR!

Kuyulu Mahallesinde (Köyünde) meydana geldi. Malatya-Adana Tren Yolu’nun Kuyulu mevkiinde beton bloklarla kapatılan hemzemin geçitten geçmeye çalışan Ünal Gürsel yönetimindeki 34 AV 3436 plakalı kamyonet rayların üzerinde kaldı.

Kamyonet hareketsiz kalınca Ünal Gürsel ve Engin Hüseyinoğlu son anda kamyonetten indi. Malatya’dan İskenderun istikametine gitmekte olan yük treni kamyonete çarparak rayların dışına attı. Kamyonet hurdaya dönerken, kamyonetten son anda inen iki kişi yara almadan olayı atlattı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.