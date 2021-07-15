15 Tem 2021 - 17:52- Asayiş G: 15 Tem 2021 - 17:56

SON ANDA KAMYONETTEN ATLADILAR!

Kamyonetten son anda inen iki kişi feci kazadan kıl payı kurtuldu.

FERDİ DURDU
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SON ANDA KAMYONETTEN ATLADILAR! mask

Kuyulu Mahallesinde (Köyünde) meydana geldi. Malatya-Adana Tren Yolu’nun Kuyulu mevkiinde beton bloklarla kapatılan hemzemin geçitten geçmeye çalışan Ünal Gürsel yönetimindeki 34 AV 3436 plakalı kamyonet rayların üzerinde kaldı.

Kamyonet hareketsiz kalınca Ünal Gürsel ve Engin Hüseyinoğlu son anda kamyonetten indi. Malatya’dan İskenderun istikametine gitmekte olan yük treni kamyonete çarparak rayların dışına attı. Kamyonet hurdaya dönerken, kamyonetten son anda inen iki kişi yara almadan olayı atlattı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
# Tren kazası, malatya
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15 Tem 2021 - 17:52 Malatya- Asayiş

Muhabir Ferdi Durdu

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