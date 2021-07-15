SON ANDA KAMYONETTEN ATLADILAR!

Kuyulu Mahallesinde (Köyünde) meydana geldi. Malatya-Adana Tren Yolu’nun Kuyulu mevkiinde beton bloklarla kapatılan hemzemin geçitten geçmeye çalışan Ünal Gürsel yönetimindeki 34 AV 3436 plakalı kamyonet rayların üzerinde kaldı.
Kamyonet hareketsiz kalınca Ünal Gürsel ve Engin Hüseyinoğlu son anda kamyonetten indi. Malatya’dan İskenderun istikametine gitmekte olan yük treni kamyonete çarparak rayların dışına attı. Kamyonet hurdaya dönerken, kamyonetten son anda inen iki kişi yara almadan olayı atlattı.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.