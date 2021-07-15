İrfan Buz’un Eli Güçleniyor!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında günde çift antrenman yapan ve giderek tempo artıran Yeni Malatyaspor’da, ileri uç oyuncusu Benjamin Tetteh’de kamp çalışmalarına dahil oldu.

Geçen sezon yaşanan sıkıntıları göz önünde bulunduran Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü İrfan Buz, bu sezon aynı sıkıntıları yaşamamak için işi oldukça sıkı tutuyor. Özel antrenman programı kapsamında öğrencilerini yeni sezona en iyi şekilde hazırlamak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, bu kapsamda oyuncularıyla yakından ilgileniyor.

Buz’un yüzü, transfer dönemi içerisinde kadroda kalmasını istediği Tetteh’in kampa katılmasıyla daha da gülerken, çalışmalar esnasında futbolcuların hırslı ve istekli oluşları teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Çalışmaların sürdüğü Bolu kampında bir televizyon kanalına konuşan sarı kırmızılı takımın teknik patronu İrfan Buz yeni sezonda sahaya sürmeyi planladığı oyun kurgusu üzerine açıklamada bulundu. Teknik adamların her sezon kendilerini geliştirmek zorunda olduğunu belirten Buz, “3-4-3, 4-2-3-1 veya dörtlü savunma kurgusu olsun futbolcularımıza öğreterek uygulatmak zorundasınız. Üçlü veya beşli kurguyla çok farklı oynayabilirsiniz. Ofansif oyunda seyir zevki yüksek futbol oynuyorsunuz. Futbolcuları ona göre seçeceksiniz. Ben taktik ve stratejiyi çok sevdiğim için kendi takımımı buna göre hazırlıyorum” dedi.

Yönetimin anlaşmaya vardığı transferlerin kampa katılmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden İrfan Buz,

Aabid, Haddadi, Tetteh transferleri elimizi güçlendiriyor. Kiralıktan dönen ve genç isimlerin transfer edilmesi de tabii önemli. Gelecek haftalarda birkaç transferin daha aramıza katılmasını bekliyoruz. Bu sene Süper Lig’e çok değerli takımlar yükseldi. Sezon çok çetin geçecek. Adana Demirspor flaş transferler yapıyor. Altay çok köklü bir kulüp. Diğer kulüplerde kadrolarını güçlendiriyor. Yine bu yıl 4 takım lige veda edecek. Sezona çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Sezon öncesi hazırlıkların ve transferlerin gelecek adına önemli olduğunu biliyoruz. Hedefimiz güçlü ve üst sıralarda yer alan bir Yeni Malatyaspor oluşturmak

ifadelerini kullandı.